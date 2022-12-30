跨年夜全澳各地烟花及庆典活动指南

要点： 12月31日星期六，人群将涌上街头、共庆跨年；

澳大利亚的每个城市都将有自己的庆祝活动和烟花表演；

由于新冠大流行，两年来各地跨年庆祝活动或取消或缩减规模，今年首次盛大回归。

由于疫情限制措施的影响，经过两年的低调庆祝活动后，澳大利亚各地的城市正准备迎来自2019年以来的首次跨年庆祝活动。





以下是各首府城市观看烟花、庆祝和享受庆典活动的方式和地点。



悉尼

悉尼的标志性海港将在除夕夜大放异彩，10万个烟火效果点亮天际线，预计将有100万人聚集在悉尼港周围。



烟花秀上，总共将有1.3万发空中烟花，其中2000发将从歌剧院的帆上发射，另外7000发将从海港大桥附近184个位置以及四个屋顶发射。



当局鼓励人们把车留在家中，使用公共交通工具。整个悉尼市中心的主要道路将被关闭，特殊活动通道已到位。





悉尼天气预报：气温19至27摄氏度。多云。中等（60%）的阵雨概率，最可能于早上降雨，下午晚些时候和晚上从东边开始放晴。



墨尔本

维多利亚州政府和墨尔本市将为2022年的年终庆祝活动投入394万嗷元，其中约28万用于烟花表演，大部分用于公共安全和专用庆祝活动区。





庆祝区的烟花将在晚上9点半和午夜时分燃放。



Melbourne's New Year's Eve fireworks display is also set to go ahead. Source: AAP 此外，还将有激光表演，并于Docklands、Flagstaff Gardens、Treasury Gardens和Shrine of Remembrance附近设置四个庆祝活动区。





公共交通将免费，时间表和工作人员已经得到加强，以帮助参加庆祝活动的人群回家。



墨尔本天气预报：气温17至29摄氏度。潮湿，部分地区多云。阵雨和雷暴的可能性中等（40%），北部和东部郊区可能性较大。



堪培拉

在澳大利亚的首都，堪培拉人可以在晚上9点和午夜沿着伯利格里芬湖 （Lake Burley Griffin）湖畔欣赏新年的烟花表演。





在Regatta Point、Patrick White Lawns、Rond Terrace和Bowen Park的前滩将设有枢纽区，公众可以从下午6点开始野餐。





每个枢纽区都将提供服务和便利设施，并有DJ表演。



堪培拉将有两个烟花地点——中央盆地和东部盆地。





巴士服务已经延长，轻轨服务将从下午5点开始免费。





堪培拉天气预报：气温13至26摄氏度。部分地区多云。中等（50%）阵雨概率，最可能出现在下午和晚上。



霍巴特

今年除夕夜，烟花将再次照亮德文特河上空，霍巴特市将在整个晚上举行两次烟花表演，并在Facebook上直播这一活动。





烟花将在晚上9点30分和午夜时分燃放，每次表演将持续8分钟。





霍巴特市政当局表示，最佳观赏点预计是Regatta Grounds、Taste of Summer、Parliament House Lawns以及Princes Park。





霍巴特天气预报：气温15至26摄氏度。部分地区多云。有轻微（30%）阵雨概率，最可能在下午和傍晚出现。



阿德莱德

在比悉尼、墨尔本和堪培拉晚半个小时的南澳州，阿德莱德的家庭友好型灯光活动将从晚上6点到凌晨1点回归Rymill Park/Murlawirrapurka。





参加者将享受现场音乐、餐饮、巡回表演和晚上9点半和午夜的烟花表演。





晚上8点前的门票已订满，但在晚上8点之后整夜非订票者都可以进入，但仍要视活动的人数容量而定。



此外，还将有分布在市区和北阿德莱德的“午夜时刻（Midnight Moments）”。





阿德莱德天气预报：气温14至31摄氏度，天气晴朗。



布里斯班

由于没有夏令时，昆士兰新年的钟声将比南澳州还要晚半小时。



在布里斯班，市长的新年烟花将重返南岸公园，将有两场烟花表演；一场在晚上8点半，另一场在午夜。





该活动不含酒精，免费参加，无需预定。





为举办除夕庆祝活动，交通变化较大，道路封闭，出行需提前做好规划。





布里斯班天气预报：气温21至28摄氏度。部分地区多云。中等（40%）阵雨概率，最可能出现在上午和下午。



达尔文

北部Top End地区的时钟将比布里斯班再晚半个小时敲响午夜跨年钟声。





Darwin Waterfront将举办达尔文市的主要新年前夜活动，该活动免费参加，无需门票。





Bananas in Pyjamas将从下午5点开始为孩子们提供娱乐，而Birds of Tokyo将成为主要活动的主角，焰火表演定于晚上9点举行。





当局欢迎民众野餐，现场将设有食品卡车。不允许饮酒。





达尔文天气预报：气温25至31摄氏度。有阵雨和可能的风暴。



珀斯

西澳州是全澳最后一个进入2023年的州，比悉尼、墨尔本和堪培拉晚三个小时。





在珀斯，烟花将分别在晚上9点和午夜再次照亮Elizabeth Quay和Northbridge上空。





Elizabeth Quay Fun Fair将从下午5点提前开场，一直持续到午夜。





珀斯天气预报：气温16至27摄氏度。大部晴天。





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