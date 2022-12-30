“重现乐观与愉悦”：今年悉尼跨年烟花秀有何亮点？

要点： 过去两年的庆祝活动因疫情变得寂静，今年预计会有大批民众参与；

当晚会燃放1.3万枚空中烟花，当中有原住民艺术家的作品；

悉尼港周边六个免费的观赏点，其中四个须凭票入场。

经历了两年寂静无声的庆祝，悉尼港在今年跨年夜会发放十万发烟花效果，以璀璨的色彩照耀夜空。





随着新冠疫情的社交限制解除，这个澳大利亚最大城巿的一年一度瞩目盛事，预计会有一百万人出席，狂欢庆祝2023年来临。



当晚总共会燃发1.3万枚空中烟花，其中2000枚会在歌剧院的风帆上发放，另外7000枚会在遍布海港大桥的184个位置和四处楼顶燃点——发放千变万化的色彩，包括蓝晶、紫红和柠檬黄。



展示原住民文化

悉尼巿 (City of Sydney) 的监制基比 (Stephen Gilby) 保证，无论现场观众距离远或近，都能欣赏到璀璨夺目的烟花。两场分别在晚上九时和午夜举行的烟花秀会在网上同步直播。





他星期四（12 月 29 日）向记者表示：“经过以往几年，我们真的很想举行一个悉尼值得享有的派对。”





“色彩缤纷的烟花会在海港上空绽放，象征着清澈的蓝天、闪耀的星星、璨烂的花朵和海洋生物。”





这场烟花秀耗资580万澳元，另一个特色是由澳大利亚唱片业协会 (ARIA) 提名的DJ卡达 (Stace Cadet) 制作的一段有趣配乐，还有原住民艺术家纽曼 (Akala Newman) 和高比达 (Kobie Dee) 的演出。





晚上九时的烟花秀，更会展示原住民的文化，包括由原住民艺术家迪克森（Nadeena Dixon）以原住民语言献唱，以及由 Kombumerri 族的声音艺术家萨维奇（Rowan Savage）在原住民部族Gadigal土地收录的雀鸟声。



预计吸引大批民众

本次的烟花公司负责悉尼跨年烟花秀已有25年之久。家族公司的第七代传人福迪 (Fortunato Foti) 表示，对今年会有大批民众出来狂欢庆祝感到很兴奋。





他星期四接受访问时，周围都是载满了一桶桶七彩火药的驳船。





“2020年完全不见人群，那次体验很奇怪。去年的人数又受到限制，所以我们都热切期待今年。”





他说花了很多心思令让悉尼烟花秀带给人难忘的印象。



New Year’s Eve Fireworks Director Fortunato Foti says the design of this year's event will focus on "renewed optimism and joy". Credit: Chris Southwood 他说：“假如我们能让人欢聚庆祝新年，重现乐观、欢欣喜悦，我们就做得很成功。”





他的50人团队这几星期一直密锣紧鼓地在17个地点巡回工作，确保烟花秀顺利举行。





由于将有数以万计的人蜂拥入城，当局建议民众预先计划好在海港附近的观赏点找寻一个有利位置。





现场有四个免费开放的观赏点，但需要凭票入场，它们是Observatory Hill Park、Giba Park、Pirrama Park和Embarkation Park。





Beare Park和Bicentennial Park则毋需门票。



