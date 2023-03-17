AUKUS核潜艇协议将如何影响重启后的澳中关系

周二 (3月14日)，在澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 与美国总统乔·拜登 (Joe Biden) 和英国首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 会面后，公布了澳大利亚未来购买AUKUS核潜艇的详细计划。





该计划将成为澳大利亚有史以来最大的国防项目，价值约 3650 亿澳元。



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中国方面对最近宣布澳大利亚购买大功率核潜艇的消息表示密切关注。





中国外交部发言人汪文斌强调， AUKUS 协议是对《核不扩散条约》的一种威胁，只会引发地区军备竞赛 损害区域内的和平与稳定引入。



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针对澳大利亚的这些计划与中国的反应，悉尼大学中国问题研究中心袁劲东副教授做出了解释分析。





对于本次澳大利亚计划购置新的核动力潜艇，袁教授表示印太地区的局势发展以及周边区域的地缘关系使得澳大利亚不得不比原计划提早10年提升国防力量。





因此，临近柯林斯级常规动力潜艇服役期满之际，澳大利亚不得不放弃升级常规动力潜艇的计划，转而投向核动力潜艇。



核动力潜艇的优势在于巡航速度快，续航时间久，噪音小不易被雷达发现等优势。





装备被核动力潜艇可以增强澳大利亚在印太地区的威慑能力以及澳英美共同防御体系。





此外在政策方面，因为《核不扩散条约》没有对核动力发动机的具体条约约束，澳大利亚购买核动力潜艇的计划以及美国向非核国家转让核动力设备的举措是一个先例。





目前，袁教授仍然对澳大利亚并没有透露出试图获取或制造核武器的意图与动机持乐观态度。





随即，袁教授也解释目前澳大利亚还不具备相关的技术，设施，人员等将核动力发动机改作武器。





以及，澳大利亚作为《核不扩散条约》及《南太平洋无核区条约》的缔约国，遵守条约并接受各方监督。





只是在核废料的收集与处理方面袁教授也同样表示担忧。该行为有可能会对《南太平洋无核区条约》的相关细则提出挑战。



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另一方面，澳中两国关系在今年逐渐破冰回暖，AUKUS核潜艇计划对两国关系的影响不容忽视。





中方表示了关切与批评，并在国际原子能机构会议上提出反对该计划。





此外也表示澳大利亚的行为可能会破坏地缘政治的平衡，以及促成潜在的军备竞赛等问题。



在袁教授看来，这种施压与担忧不足以影响或者阻碍AUKUS这个筹备了18个月的计划。





在澳中关系复苏回暖的背景下，两国经济贸易往来增多。中国可能仍会保持关切和批评的施压状态，但不具备更多的实际措施。





同时，一些人也担心，澳中两国是重要的贸易往来伙伴，AUKUS的核潜艇计划是美国在与中国的地缘政治博弈中对华盛顿有利的筹码，而非澳大利亚本身。





针对这一点，袁教授也坦言澳大利亚所面临的困难。





地广人稀，海岸线长，从旅游的角度而言或许是优点。





但是从国防的角度讲，这可能是致命缺陷。





澳大利亚无法维持独立自主保卫国家的军事力量，必须依赖于大国的庇护。





因此，尽管澳中两国是重要的双边贸易伙伴，澳大利亚也必须在AUKUS联盟中投入贡献与义务。





本节目为嘉宾观点，不代表本台立场。





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