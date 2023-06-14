【华人移民故事】前时尚杂志主编移民悉尼 享受简单生活

【华人移民故事】前时尚杂志主编移民悉尼 享受简单生活Play10:00下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.16MB) 曾经在职场打拼得风生水起的前时尚杂志主编，来到陌生的悉尼，她会后悔自己当初的选择吗？生活在广州的肖映丹女士曾经是一本时尚杂志的主编，后来又辞职经营了几个时尚生活方式的公众号。忙碌的生活让映丹开始思考：“我快乐吗？”不久前，映丹在疫情期间的苦苦等待之后终于拿到签证，和家人一起移民到了悉尼。曾经在职场打拼得风生水起的她，来到陌生的悉尼，她会后悔自己当初的选择吗？ 点击收听完整采访欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【华人移民故事】40岁转换人生跑道后的神奇十年【华人移民故事】：我在澳洲当儿童保护社工的那十年分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】于墨尔本东区两度持械抢劫的三名青少年被起诉【SBS学英语】第39集：报税｜了解申报费用的技巧新研究揭示在澳华裔和在华澳裔企业家之间的相似性【正在行动】调涨最低工资 能否解决澳大利亚的生活成本危机？