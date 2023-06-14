【华人移民故事】前时尚杂志主编移民悉尼 享受简单生活

生活在广州的肖映丹女士曾经是一本时尚杂志的主编，后来又辞职经营了几个时尚生活方式的公众号。





忙碌的生活让映丹开始思考：“我快乐吗？”





不久前，映丹在疫情期间的苦苦等待之后终于拿到签证，和家人一起移民到了悉尼。





曾经在职场打拼得风生水起的她，来到陌生的悉尼，她会后悔自己当初的选择吗？





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