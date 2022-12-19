画家吴方敏蓝花楹作品中的移民故事

SBS 普通话电台其他收听方式 画家吴方敏蓝花楹作品中的移民故事Play09:28SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.67MB)Published 19 December 2022 at 11:42am, updated 2 hours ago at 11:45amBy Lucy ChenSource: SBS 悉尼华人画家吴方敏先生说，他在移民澳洲好几年后，才开始注意到悉尼处处盛开着蓝花楹的美景。Published 19 December 2022 at 11:42am, updated 2 hours ago at 11:45amBy Lucy ChenSource: SBS每年春天，悉尼到处盛开着蓝花楹。但是，悉尼华人画家吴方敏先生说，由于刚到澳洲时忙于生计，他是在移民澳洲的好几年后，才开始注意到这个美景的。他还说，他印象特别深刻的是，几年前，有一位即将回国的留学生专程前去看他画的一幅蓝花楹画作，并带回了中国的家中收藏。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes澳洲公共服务部门圣诞新年休假安排及个人需知【安居澳洲】徒步过程中如果迷路了该怎么办【税务热线】小生意指南：澳大利亚有哪些基本生意结构？【观点】国际间需要加强对话以推进世界贸易的良性发展：周围欢博士