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画家吴方敏蓝花楹作品中的移民故事

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Published 19 December 2022 at 11:42am, updated 2 hours ago at 11:45am
By Lucy Chen
Source: SBS

悉尼华人画家吴方敏先生说，他在移民澳洲好几年后，才开始注意到悉尼处处盛开着蓝花楹的美景。

Published 19 December 2022 at 11:42am, updated 2 hours ago at 11:45am
By Lucy Chen
Source: SBS
每年春天，悉尼到处盛开着蓝花楹。

但是，悉尼华人画家吴方敏先生说，由于刚到澳洲时忙于生计，他是在移民澳洲的好几年后，才开始注意到这个美景的。
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他还说，他印象特别深刻的是，几年前，有一位即将回国的留学生专程前去看他画的一幅蓝花楹画作，并带回了中国的家中收藏。
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