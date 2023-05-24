印度总理访澳：印澳盟友共同抵御印太区域危机

印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 于5月23日周二抵达悉尼，展开为期三天的国事访问。





这是印度总理近十年来首次访问澳大利亚。此次访澳也被视为巩固并加强如今的印澳双边关系的新举措。





从国际关系角度而言这对澳大利亚意味着什么。





从经济角度而言是否表明了澳大利亚在印太地区正在寻求新的长期贸易伙伴。





从战略安全角度考虑，印度与澳大利亚加强双边伙伴关系，对于澳大利亚有什么好处。





针对上述问题，新南威尔士大学堪培拉分校的张剑 (Jian Zhang) 教授做出了解释与分析。





本次印度总理访问澳洲，不仅表现出两国关系逐渐紧密，同时澳大利亚与印度也共同加入了美日印澳四方安全会谈QUAD (Quadrilateral Security Dialogue)，共同应对在如今印太区域不稳定的情况下的潜在危机。



艾巴尼斯 (左二) 與拜登、莫迪和岸田文雄趁出席 G7 分會之便，舉行了 Quad 會談。 Source: AAP / JAPAN POOL/EPA QUAD 四方安全对话成员国于5月20日周六在日本广岛七国集团峰会举行场边会谈。





四方首脑峰会中，强调"坚定维护印太海域和平稳定“。那么，澳大利亚在这个政府间安全论坛中扮演什么角色，是否主要是寻求其他国家帮助应对印太地区不稳定发展风险。





此外，印度总理在四方安全对话结束后 前往巴布亚新几内亚访问，并举行印度-太平洋岛国合作论坛。





有分析人士称在四方安全协作中，印度在抗衡中国在印太地区影响力方面有独特的优势。





莫迪也向巴新总理马拉佩 (James Marape) 表示致力于印太地区共同繁荣和开放自由。但这也让一部分巴新人担心本国沦为大国博弈的棋子。澳大利亚应该如何避免相似于巴布亚新几内亚的困局。





针对上述问题，同样来自新南威尔士大学堪培拉分校的刘旻然 (Minran Liu) 博士做出了解释与分析。点击上方音频收听详细内容。





本节目为嘉宾观点，不代表本台立场。





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