网飞（Netflix）向澳大利亚人收取额外密码共享费用

今天，流媒体平台网飞（Netflix）宣布在澳大利亚打击密码共享。希望要求共享密码的用户支付更多的费用来继续使用额外的账户。





Netflix的澳大利亚用户将收到一封概述这些变化的邮件。其中将包括用你的IP地址来确定哪些设备在主要家庭，哪些在其他地方。





对许多家庭来说这不是个好消息。他们和年长的父母以及刚离开家的孩子共享Netflix的账号和密码，分摊每个月的费用。





经过几个月的测试，Netflix表示，将向用护提供“额外成员”（Extra member）的选项，允许一个或两个用户以更便宜的价格访问自己的Netflix账户。额外会员账户的费用为7.99澳元，且只能在另一地点的一台设备上登陆。





这家流媒体巨头表示，共享密码可能直接“影响我们投资伟大的新电视和电影的能力”。





在澳洲实施前，Netflix已经在拉丁美洲进行试验，并且在2月于加拿大和新西兰实施。





这一改变导致不同市场都出现了用户取消的反应，但是很快就被整体用户数量的提升所抵消。Netflix将在全球范围内实施这一措施。





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