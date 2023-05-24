WhatsApp编辑信息功能将上线 但仍有一重要限制

要点： WhatsApp 宣布将允许用户编辑信息；

用户只能在信息发送后15分钟内进行编辑；

其它通讯软件已允许用户编辑信息内容。

WhatsApp 用户很快将被允许编辑他们的信息，但必须在信息发送后15分钟内进行。





在未来几周内，由脸书（Facebook）母公司 Meta 拥有的这一通讯软件将向全球所有用户推出编辑功能。





WhatsApp 在博文中说：“由纠正一个简单的拼写错误到为信息添加额外的内容，我们很高兴能让您更容易地控制您的聊天内容。”





“在15分钟的限时内，您需要做的就是长按已发送的信息，然后从清单中选择‘编辑’。”





已编辑的信息其旁边将会显示为“已编辑”，以通知接收者内容已更改。





编辑的历史记录将不会被显示。



WhatsApp 表示：“与所有个人信息、媒体和电话一样，您的信息和您所做的编辑会受到端到端加密的保护。”





对此有关功能，不少渴望更改错字或被错误自动更正字句影响的用户期待已久。





其它通讯软件竞争对手 Telegram 和 Signal 已经允许用户编辑信息。





社交媒体巨头推特（Twitter）去年也宣布，它将为付费用户提供编辑帖文的功能。





但其时长限制较长，用户可以在发布帖文的 30 分钟内编辑数次。





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