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WhatsApp编辑信息功能将上线 但仍有一重要限制

通讯软件 WhatsApp 将允许用户编辑他们的信息，但对新功能仍有一个重要限制。

Whatsapp

The global messaging giant WhatsApp has rolled out a long-awaited new feature. Credit: Fabian Sommer/DPA

要点：
  • WhatsApp 宣布将允许用户编辑信息；
  • 用户只能在信息发送后15分钟内进行编辑；
  • 其它通讯软件已允许用户编辑信息内容。
WhatsApp 用户很快将被允许编辑他们的信息，但必须在信息发送后15分钟内进行。

在未来几周内，由脸书（Facebook）母公司 Meta 拥有的这一通讯软件将向全球所有用户推出编辑功能。

WhatsApp 在博文中说：“由纠正一个简单的拼写错误到为信息添加额外的内容，我们很高兴能让您更容易地控制您的聊天内容。”

“在15分钟的限时内，您需要做的就是长按已发送的信息，然后从清单中选择‘编辑’。”

已编辑的信息其旁边将会显示为“已编辑”，以通知接收者内容已更改。

编辑的历史记录将不会被显示。
WhatsApp 表示：“与所有个人信息、媒体和电话一样，您的信息和您所做的编辑会受到端到端加密的保护。”

对此有关功能，不少渴望更改错字或被错误自动更正字句影响的用户期待已久。

其它通讯软件竞争对手 Telegram 和 Signal 已经允许用户编辑信息。

社交媒体巨头推特（Twitter）去年也宣布，它将为付费用户提供编辑帖文的功能。

但其时长限制较长，用户可以在发布帖文的 30 分钟内编辑数次。

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Published 24 May 2023 2:06pm
Updated 2h ago 2:12pm
Source: SBS
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