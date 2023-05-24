涉多哈机场脱衣检查事件 再有卡塔尔机构被起诉

要点： 五名澳大利亚女子起诉卡塔尔航空公司（Qatar Airways）和另外两个政府机构涉嫌对其进行侵犯性脱衣检查；

这些女性正在向三个卡塔尔机构寻求损害赔偿和惩罚性赔偿；

卡塔尔航空公司正试图寻求方法，撤销针对它的指控。

卡塔尔再有政府机构因涉嫌在多哈哈马德国际机场（Hamad International Airport）向五名澳大利亚女性进行脱衣搜身而被起诉。她们指控受到有关当局袭击、殴打和非法监禁。





2020 年 10 月 2 日，官方人员在多哈机场客运大楼的浴室发现一名新生婴儿，在寻找其母亲时，数百名妇女被强行要求下机，当中包括此数名澳大利亚女子。





很多人表示他们被武装守卫带下飞机，被迫接受未经同意的妇科或私密身体检查。





诉讼称，一名乘客被迫抱着她五个月大的儿子接受脱衣检查。另一名年长且法定失明的人被带下飞机，但并未接受搜查。





这些法定不能公开姓名的女子首先在联邦法院起诉由政府拥有的卡塔尔民航局（QCAA）和卡塔尔航空公司。





周二，她们还获准在诉讼中加上卡塔尔机场营运和管理公司（MATAR）。



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根据澳联社看到的法庭文件，卡塔尔机场营运和管理公司是卡塔尔航空公司的子公司，也是卡塔尔民航局的外判商，负责管理多哈机场。





诉讼称，进行脱衣搜查的护士和武装人员是卡塔尔机场营运和管理公司的员工。





卡塔尔航空公司现在正选择寻求撤销对它的指控，或者让法院从诉状中删除某些段落。





在周二举行的简短案件听证会上，法官约哈雷（John Halley）取消了 6 月 14 日的聆讯，以让卡塔尔机场营运和管理公司有时间考虑是否也想提出类似申请。





代表这五名女子的大律师沃德（Christopher Ward）表示，当她们可以一起出庭时，他担心她们要面对诉讼时的个别攻击。





他向法庭表示：“我们不能让她们面对一系列不安稳的情况。”



The women allege they were strip-searched at Hamad Airport in Qatar's capital, Doha. Source: Getty, AFP / Stringer 卡塔尔航空公司的律师苏兰（David Sulan）资深大律师同意推迟聆讯。





在诉讼中，卡塔尔航空公司、卡塔尔民航局和卡塔尔机场营运和管理公司还被指控疏忽和违反其对乘客负有照顾的责任，这些乘客据称被迫离机。





这些女性正在向三个卡塔尔机构寻求损害赔偿和惩罚性损害赔偿。





此案将于 6 月 9 日提交联邦法院审理。





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