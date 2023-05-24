“法律滞后于科技”：为什么需要人工智能法律法规

随着ChatGPT的推出，关于人工智能可能给人类带来的影响等话题也被人们热议，其中也包括人工智能法律法规的制定。





为什么制定人工智能法律法规非常重要，人工智能法律法规可能涉及哪些方面？目前正在La Trobe大学法律学院攻读博士学位的律师Helen Yan进行了分享，她的研究方向正是关于人工智能的法律法规。





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