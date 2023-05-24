“法律滞后于科技”：为什么需要人工智能法律法规

“法律滞后于科技”：为什么需要人工智能法律法规Play13:05 Credit: Helen Yan下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (17.98MB) 无人驾驶汽车撞人是谁的责任？为什么制定人工智能法律法规非常重要？随着ChatGPT的推出，关于人工智能可能给人类带来的影响等话题也被人们热议，其中也包括人工智能法律法规的制定。为什么制定人工智能法律法规非常重要，人工智能法律法规可能涉及哪些方面？目前正在La Trobe大学法律学院攻读博士学位的律师Helen Yan进行了分享，她的研究方向正是关于人工智能的法律法规。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲母亲错过还款期经历“噩梦” 一文看清 “先买后付”改革【SBS新闻快报】澳洲新移民被少付工资的可能性高四成新报告：住房危机恶化 全职工作者也可能无家可归分享Latest podcast episodes印度总理访澳：印澳盟友共同抵御印太区域危机【SBS新闻快报】澳洲新移民被少付工资的可能性高四成新报告：住房危机恶化 全职工作者也可能无家可归SBS早新闻（5月24日）