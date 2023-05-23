新报告：住房危机恶化 全职工作者也可能无家可归

HOMELESSNESS TASMANIA

A general view of a tent at a homeless camp in Hobart, Thursday, May 4, 2023. Tasmania will spend $375 million on the a new 23,000-seat stadium, which has been criticised as a waste of money amid a housing and health crisis. (AAP Image/ Loic Le Guilly) NO ARCHIVING Source: AAP / LOIC LE GUILLY/AAPIMAGE

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一份新报告显示，面临无家可归的澳大利亚人所需要的支持服务需求激增。 报告还揭示了一个令人震惊的新趋势，即，由于住房危机的恶化，每十个需要支持的人中，就有四人是有工作的。 （点击上方收听音频）

凯瑞（Kerry）的新家是悉尼内西区一个公园里的帐篷。

作为家庭暴力的受害者，在临时住房中的暴力经历让她转向这个公园，寻求安全的栖身之处。

“我当时没有辞去工作。我当时和我的伴侣在一起，我为他做行政工作。所以这是一次非常可怕的分手，而且发生得非常快。所以我失去了我的家、我的伴侣和我的工作，还有我的安全，以及很多事情。这一切都不在我的掌握之中。”

凯瑞是一名兼职珠宝商，但在晚上，她被迫回到她位于公园的避难所。

她说，情况发生了突然的转变。

“我的意思是，在最初的两个星期里，我可能病得很重。所以在街头，所有这些都迎面而来。我想，我最初可能还处于震惊之中，我花了很多时间才开始相信别人。所以为了接受现实，感觉你自己简直是个负担，你看起来被毁坏了，你就会立即假设……我的意思是说，如果你在我达到悉尼的前一天看到我，你甚至不会考虑和我打招呼或一起喝杯咖啡。”

这不是她独自面临的困境。

自2020年以来，Mission Australia正在为2.3万人提供帮助。这个数字在三年内跃升了26%。

该组织表示，一个令人担忧的新趋势是，拥有全职工作的人的收入不能满足他们的住宿需求。

Mission Australia的首席执行官夏浓·卡利斯特（Sharon Callister）说，政府、企业和社区组织需要做出更有力的承诺，以解决社会和可负担住房的严重短缺问题。

“在今天的澳大利亚，仅仅拥有一份工作、过日子和拥有一个家是远远不够的。这对许多人正在变得遥不可及，这对我们来说尤其令人担忧。因此，这是一个真正的住房危机，正在澳大利亚各地，在城市和农村地区发生。在我们这样的国家，这确实是不可接受的。”

PropTrack的一份新的租房报告显示，在过去的一年里，澳大利亚各地每周价格低于400澳元的房源数量几乎减半。

截至4月，全国只有16%的出租住宅可每周租金低于400澳元，创下了历史新低。

Homelessness NSW首席执行官特丽娜·琼斯（Trina Jones）说，全州有一半的寻求支持者的需求无法被满足。

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她说，新州的拒绝率是全国最高的。

“我们已经走遍了整个州，与住在帐篷里的家庭交谈，把孩子们送到学校。还有从房车公园，到住在帐篷和车里的老年人……还有找不到住处的学徒工，有为房租而挣扎的教师，有被遗弃的弱势群体。”

琼斯表示，按照目前社会住房投资的速度，需要80年的时间才能确保他们名单上的每一个人都能有住所。

对于像凯瑞这样的人来说，社会住房的数量太少，到来也太晚了。

“你不能转过来对某人说，你必须进入房地产市场，这是你最好的选择，以及诸如此类的一切——因为目前你甚至找不到一个公寓。人们甚至无法负担住房，因为竞争显然是疯狂地。所以，如果无家可归者甚至无法负担住宿费用，你如何能管理所有这些人进入房地产市场？”

她呼吁为那些急需住房的人提供紧急解决方案。

“我不明白。我认为你应该在一段时间内做一件事，也许现在可以关注无家可归者的情况，然后让他们找到一个居住的地方。因为这不并不需要花费太多，也许在短期住宿上花费100多澳元，可以换来一个帐篷，维持他们六个月的时间，让他们重新回到正轨。”

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新报告：住房危机恶化 全职工作者也可能无家可归

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23/05/202304:49

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