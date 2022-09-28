虎鲨是马尔代夫周边海域的常客。福阿穆拉环礁是世界上最大和最健康的物种种群之一的家园——但没有人真正知道为什么。由于虎鲨的存在，这个岛屿成为了那些想要近距离接触鲨鱼的勇敢的游客们的首选目的地。





导游哈姆纳.侯赛因带领成群的游客在地表下参观。她说,重要的是我们要找出鲨鱼来到这里的原因。





哈姆纳说道：“众所周知，虎鲨可以潜到海面以下数千米。我们不知道它们在做什么；我们不知道它们的迁徙半径；我们不知道这些怀孕的鲨鱼将在哪里分娩；我们不知道这里有没有幼崽；我们不知道它们在哪里交配。我们有这么的问题需要解答。”





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虎鲨可以长到 5.5 米（18 英尺）长，重达 900 公斤。它们通常生活在沿海地区，但也会在开阔的海洋中游泳。该物种以吃种类繁多的猎物而闻名，包括鱼、海鸟、海龟和鳐鱼——它们几乎能够捕捉到任何可食用的东西。





海洋生物学家梅丽莎·马尔克斯说：“虎鲨最酷的地方在于它们有一个叫做‘海洋垃圾箱’的绰号。有了这样的绰号，它们就不会那么挑剔了。它们是少数几种不只是在珊瑚礁、河口、海草等高活动沿海环境中茁壮成长的鲨鱼之一."





一项科学任务目前正在马尔代夫进行，以进一步了解该物种的奥秘。来自海洋科学研究所 Nekton 的研究人员将使用潜水器从岛屿海岸下降 1000 米，以了解海洋深处在发生着什么。他们将绘制海底世界地图、采集水样并拍摄海洋生物。





潜水学校的老板艾哈迈德·伊德纳欣慰地看到这项研究已经展开 。





他说：“我认为最重要的事就是我们没有可用的基线数据，因为没有人在岛上做过任何规模如此之大的事情。所以，这将有助于我们了解地形，或者既然（Nekton）他们在这儿，那么，是否他们可以帮助我们（了解）一点，为什么鲨鱼出现在这附近——不只是虎鲨，你知道还有长尾鲨、双髻鲨、鲸鲨等这么多不同种类的鲨鱼。”





这项研究还可能对为什么虎鲨的数量一直在不断下降做出解释。





伊德纳称，他一直在监测这些数字。





他说：“到目前为止，我们已经识别出 200 多条虎鲨——不同的个体——据我们所知，这是世界上最健康的虎鲨种群。”





但梅丽莎·马尔克斯说，总体而言，虎鲨被认为是一种濒危物种，这意味着它们很快就会面临灭绝的危险。





她说：“可能鲨鱼, 不仅是虎鲨，而且是所有鲨鱼所面临的最大的压力之一——是我们人类，以及我们对海洋生态系统施加的所有压力。所以，虎鲨，它们最大的威胁实际上是所有种类的鲨鱼都要面临的威胁，那就是过度捕捞和意外捕获，以及许多这些动物面临的不可持续的捕捞压力。显然，鲨鱼的出生率是跟不上被捕获的速度的。”





虎鲨受到威胁的不仅仅是在马尔代夫。澳大利亚各地也有类似的担忧。研究表明，澳大利亚东海岸的虎鲨数量在短短三年内至少下降了 70%。但科学家凡妮莎·皮罗塔博士告诉九号台新闻，他们发现了比正常尺寸的鲨鱼更大的鲨鱼，这可能意味着它们可以吃更多东西，因此它们的数量正在缓慢反弹。





她说：“我们必须记住它们在生态系统中扮演着重要的角色......所以- 每当看到一只大动物时，这对科学界来说总是一件好事。因为有证据表明，这些动物，多亏了对它们的保护- 虽然不是澳大利亚周围的所有区域都会对它们加以保护，但它们确实需要保护，这是为了确保它们维持健康的海洋生态系统。”





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