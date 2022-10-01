SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月02日）Play14:29SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin morning news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.26MB)Published 2 October 2022 at 9:03amSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 2 October 2022 at 9:03amSource: SBS伊朗分裂者袭击该国一警察基地澳洲抗议者声援伊朗抗议者希腊保加利亚运营天然气管道Advertisement韩国斥责朝鲜短程导弹试验SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE喜剧《朱丽欧与罗密叶》即将在墨尔本上演临签持有者因永居签证审批时间过长举行全国抗议新调查：澳州南极研究站存在性骚扰和虐待现象分享Latest podcast episodes喜剧《朱丽欧与罗密叶》即将在墨尔本上演【萌宠乐园】解读宠物猫咪的肢体语言SBS早新闻（2022年10月1日）取消新冠隔离的强制要求会让你担心吗？