【SBS新闻快报】《不能承受的生命之轻》作者米兰·昆德拉去世 享年94岁

出生于捷克的作家米兰·昆德拉在巴黎生活了近50年后于7月11日去世，享年94岁。他是著名小说《不能承受的生命之轻》（The Unbearable Lightness of Being）的作者。





收藏有昆德拉个人藏品的捷克摩拉维亚图书馆 (MZK) 表示，昆德拉在长期患病后于周二在他巴黎的公寓中去世。





捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）说：“米兰·昆德拉是一位影响了各国几代读者并享誉全球的作家。他不仅留下了著名的小说，还留下了重要的文章。”





昆德拉因描绘日常生活的平凡现实和崇高思想世界的主题和人物的风格而赢得人们赞誉。他很少接受采访，他认为作家应该通过他们的作品来说话。





昆德拉的第一部小说《玩笑》（The Joke）于1967年出版，这部小说对捷克斯洛伐克共产主义政权进行了严厉批评。





在这部小说出版之际，捷克改革者正在寻求建立“人性化的社会主义”，这也是昆德拉从党员转变为“流亡异见人士”迈出的第一步（他鄙视这个绰号）。



1976年，他告诉法国日报《世界报》说，把他的作品视为具有政治性的做法过于简单化了，这种做法掩盖了作品真正的意义。





1975年，昆德拉因批评苏联1968年的入侵而被列入黑名单，最终他被迫与妻子移民法国，最终成为法国公民。





作为流亡者，他的第一部小说是于1979年出版的《笑忘书》（The Book of Laughter and Forgetting），小说故事由七个部分组成，描述了极权政权抹去部分历史并创造另一个过去的力量。





虽然这本书不如五年后出版的《不能承受的生命之轻》那么出名，但它巩固了昆德拉作为优秀小说家的声誉，评论家称其为天才之作。这让他失去了捷克斯洛伐克公民的身份。2019年，他重新获得了捷克护照。





昆德拉于1929年4月1日在摩拉维亚的布尔诺出生，父亲是一位音乐学家，师从作曲家利奥斯·雅纳切克 (Leos Janacek)。昆德拉在高中时开始写诗，第二次世界大战后在布拉格查理大学学习。



和许多同龄的年轻人一样，他加入了共产党，但后来被开除。20世纪60年代，他在一所电影学院任教，他的学生包括导演米洛斯·福尔曼（Milos Forman），福尔曼是捷克新浪潮电影的创作者之一。





在昆德拉流亡期间，他与他的故乡进入“冰封期”，他用法语写了他的新作品，阻止自己的一些小说被翻译成捷克语。他曾经告诉一位采访人说，他认为自己是法国人而不是移民。





不过昆德拉从未失去与故乡的联系，他许多作品里的故事都发生在他出生的故乡。 1989年天鹅绒革命推翻共产党政权后，他很少公开回国，更喜欢悄悄溜回国内看望朋友和家人。





昆德拉的作品被翻译成20多种语言，他荣获多项文学奖项，其中包括欧洲文学奖。





1973年，他的作品《生活在别处》赢得了法国美第奇奖最佳外国小说奖，而《告别派对》则于1978年赢得了意大利蒙德罗国际文学奖。





他多次获得诺贝尔文学奖提名，不过从未获奖。





1985年，昆德拉在接受耶路撒冷奖时说：“想到小说艺术是上帝笑的回声来到了这个世界，我感到很高兴。”





同年，昆德拉在接受《纽约时报》采访时解释了他为何成为一名作家以及他对自我反思的蔑视。





他说：“只有揭示人类存在的未知片段的文学作品才有存在的理由。成为一名作家并不意味着传播真理，而是意味着发现真理。”





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