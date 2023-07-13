澳洲向乌克兰提供了30辆“大毒蛇”装甲运兵车

澳大利亚将向乌克兰东部前线再派遣30辆“大毒蛇”（Bushmaster）装甲运兵车。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会上，与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起宣布了这一消息。





“‘大毒蛇’是澳大利亚支持乌克兰的象征，”阿尔巴尼斯说。





“乌克兰国防人员非常重视这些武器，它们挽救了他们的生命。”





阿尔巴尼斯称这款装甲车为“世界上性能最好的装备”，该款装甲车将被乌克兰军队用于运输士兵进出前线地区，以及被部署为救护车、指挥车、巡逻车和支援车。





此前，澳大利亚政府承诺向乌克兰提供90辆装甲车，而本次援助将使澳大利亚向乌克兰提供的“大毒蛇”数量达到了120辆。





至此，澳大利亚对乌克兰的援助总额达到8.9亿澳元。





今年五月，乌克兰国防部长雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）发表视频讲话，呼吁澳大利亚向乌克兰提供更多的装甲运兵车，包括“大毒蛇”和Hawkeis装甲车。





阿尔巴尼斯告诉记者，Hawkeis装甲车存在供应链问题，他表示希望确保向乌克兰提供的产品发挥最大效用。





“澳大利亚将继续坚定不移地支持乌克兰，”他说。





外交部长黄英贤（Penny Wong）表示：“我们正在向乌克兰提供可持续的、有意义的支持，包括通过我们的人道主义援助和外交活动。”





“们再次呼吁俄罗斯停止对乌克兰发动非法的、不道德的战争，”她说。





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