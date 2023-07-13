要点： 神经外科医生张正贤被裁定专业行为不合格；

这是在对被诊断出患有晚期脑瘤的患者的投诉进行调查后做出的裁定；

张医生被指控误导患者、实施危险手术，以及未能适当告知患者风险。

LISTEN TO 【SBS新闻快报】神经外科医生张正贤被裁定专业行为不合格 SBS Chinese 12/07/2023 02:05 Play

神经外科医生张正贤被裁定在悉尼一家医院为两名患者进行手术时专业行为不合格。





经过新南威尔士州医疗投诉委员会的调查，这位明星外科医生在进行特定手术前需要得到另一位专家的书面支持。





这家卫生监督机构调查了与两名被诊断为晚期脑瘤患者有关的投诉。





两名患者分别于2018年和2019年在位于悉尼的威尔士亲王私人医院接受手术治疗，术后均未恢复意识。





在今年早些时候举行的为期八天的听证会上，张医生被指控误导患者、实施危险手术以及未能充分告知患者或其家属相关风险等不当行为。





委员会的医疗专业标准委员会发现，张医生决定为两名“手术风险大于手术潜在益处”的患者进行手术。





委员会发现，他在手术前没有征得两名患者的知情同意，并在手术前向其中一名患者收取了3.5万澳元的不当费用，还在手术后对同一名患者的女儿发表了不当言论。





该委员会下令对张医生进行训诫，并对他的从医注册施加条件。





张医生必须获得一位医学委员会认可的神经外科医生的书面声明，以支持他进行复发性恶性颅内肿瘤和脑干肿瘤手术。





委员会周三（7月12日）在一份声明中说：“如果书面声明不支持张教授进行手术，他将无法进行该手术。”



