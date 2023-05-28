【我们的故事】模特薛可盈：佛系的热爱和坚持

【我们的故事】模特薛可盈：佛系的热爱和坚持Play20:40 Credit: 薛可盈下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (28.39MB) 因为送给自己的一个“生日礼物”而走上模特职业之路，这条路真的有想象中的那么容易吗？布里斯班的薛可盈（Hazel Xue）是一名模特，她说自己偶然进入这一行，最初的迷之自信使她处处碰壁。那么薛可盈是如何慢慢踏上模特之路，有着亚裔面孔的她在澳洲模特行业又有什么优劣势，面对未来的发展问题，她又会有怎样的想法和打算？欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】爱心妈妈Christy：我的早产宝宝使我成为了母乳捐赠者【我们的故事】法式绣师黄蔚Vivi：高定并非“遥不可及”【我们的故事】Lexi：在漆黑与洞穴中 与蓝环章鱼和“tram般”庞大的座头鲸同游【我们的故事】用中国教材、请网球私教 在澳华人“鸡娃”方式各不同分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】孩子教育及择校那些事儿随着ChatGPT的普及 人们对隐私的担忧不断增加93岁华人移民耄耋之年当学生：学习英语永不嫌迟【生活杂志】全球变暖将导致人均每年少睡44小时 原因几何？