【我们的故事】模特薛可盈：佛系的热爱和坚持

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Credit: 薛可盈

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因为送给自己的一个“生日礼物”而走上模特职业之路，这条路真的有想象中的那么容易吗？

布里斯班的薛可盈（Hazel Xue）是一名模特，她说自己偶然进入这一行，最初的迷之自信使她处处碰壁。那么薛可盈是如何慢慢踏上模特之路，有着亚裔面孔的她在澳洲模特行业又有什么优劣势，面对未来的发展问题，她又会有怎样的想法和打算？

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