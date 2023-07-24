SBS早新闻（7月25日）

一高官在机器人追债计划的调查结果揭晓后辞职；





克里斯-巴雷特将担任生产力委员会新任主席；





联合国敦促俄罗斯停止袭击乌克兰文化遗址；





联合国军司令部就一美国兵越境案与朝鲜谈判。





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