SBS早新闻（7月25日）Play14:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.41MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。一高官在机器人追债计划的调查结果揭晓后辞职；克里斯-巴雷特将担任生产力委员会新任主席；联合国敦促俄罗斯停止袭击乌克兰文化遗址；联合国军司令部就一美国兵越境案与朝鲜谈判。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多【SBS新闻快报】中国齐齐哈尔一学校体育馆屋顶坍塌致 11 人死亡“逐步告别所有鸟类”马斯克：推特蓝鸟标志将被“X”取代澳洲交通事故死亡人数攀升 新报告呼吁收集道路创伤数据分析分享Latest podcast episodes澳洲华人受捐者：器官捐赠让我重获新生你能花一分钟挽救一个生命吗？【专访】指挥家曹丁与歌唱家岳彩轮共话《黄河大合唱》社区电池能为居民节省多少钱？