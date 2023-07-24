【SBS新闻快报】中国齐齐哈尔一学校体育馆屋顶坍塌致 11 人死亡

齐齐哈尔一体育馆屋顶坍塌致 11 人死亡

周日，中国齐齐哈尔市一所学校体育馆的混凝土屋顶坍塌，造成11人死亡，其中许多人据信是该校的女排运动员。





最初有 15 人被困在废墟下，中国官方媒体在当地时间周一上午 10 点得知，当局已经救出了最后剩下的一名学生，当时这名学生已无生命体征。





新华社称，记者从齐齐哈尔市搜救现场指挥部了解到，黑龙江省齐齐哈尔市第34中学体育馆屋顶坍塌事故发生时，馆内共有19人，其中4人自行脱险，15人被困。





一位父亲告诉《中国青年报》，事发时，这支女子排球队正在体育馆训练，这名父亲正在当地医院焦急地等待着 16 岁女儿的消息。





目前尚不清楚遇难者中是否有成年人，但中国的国家广播电台周日报道称，球队教练被埋在废墟下。





在一段在社交媒体上疯传的视频中，一位愤怒的父亲抱怨说，政府派警察监视家长，却不派人告知孩子的最新情况。



从社交媒体图片俯瞰现场，屋顶完全坍塌，救援人员在体育馆内，旁边是大块的混凝土。





其他图片显示，救援工作仍在进行，大型起重机被吊在教学楼一侧。





本周末，该地区和中国部分地区下起大雨，造成一些地区洪水泛滥，损失惨重。





据新华社报道，初步调查发现，建筑工人在修建体育馆旁边的教学楼时，在体育馆屋顶非法放置了珍珠岩，这是一种含水量高、能吸水的矿物质。





中国的这家官方媒体称，在持续降雨的情况下，珍珠岩吸水增重，导致屋顶坍塌。





新华社说，目前正在进行深入调查，建筑公司负责人已被警方拘留。



临时工满足条件可转为正式工 拟议修改引发争议

澳大利亚工商总会（Australian Chamber of Commerce and Industry）负责人表示，政府对临时雇佣法的修改建议将对小型企业产生负面影响。





新提案旨在确保正常工作时间的临时工如果愿意可以选择转为正式工。





这项改革将迫使雇主为澳大利亚大约 85 万名临时工提供一份长期工作。





雇员不必接受这一提议，可以继续作为临时雇员，继续领取临时工补薪（casual loading），而不是病假和节假日等权利。





但 ACCI 首席执行官安德鲁·麦凯拉（Andrew McKellar）表示，这项建议没有必要，而且会失去灵活性，尤其是对小企业而言。





与此同时，澳大利亚工会理事会（Australian Council of Trade Unions）对政府允许临时工选择长期工作的计划表示欢迎。





秘书长莎莉·麦克马纳斯（Sally McManus）表示，临时工应该享有更多的权利，并抨击了那些认为改革会给企业带来不确定性的人。



近七成澳人面临住房压力

一份新的报告显示，澳大利亚面临严重住房压力的家庭数量比历史上任何时期都要多。





全国住房倡导组织“每个人都有家”（Everybody's Home）的报告利用对 750 名澳大利亚人的调查数据估计，三分之二的澳大利亚人目前正面临住房压力。





租房者似乎受到的打击最大，五分之四以上的租房者面临租房压力。





随着越来越多的人花费超过 30% 的收入用于住房，该组织的发言人马伊·阿齐兹（Maiy Azize）说，情况正在恶化。





“当人们将如此多的收入用于支付房租时，这意味着他们完全没有余钱支付账单，他们可能没有余钱把食物摆上餐桌，他们可能不去看病，他们没有余钱应对紧急情况，他们无法为未来储蓄。”



