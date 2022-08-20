SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月21日）Play12:50SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.76MB)Published 21 August 2022 at 9:53am, updated 19 minutes ago at 10:00amSource: SBS 澳大利亚猴痘疫苗储备持续短缺；近半数残障就业服务被政府部分或全部终止；习近平曾要求拜登阻止佩洛西访台；俄军在克里米亚遭无人机袭击Published 21 August 2022 at 9:53am, updated 19 minutes ago at 10:00amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多澳洲近一半的残疾人就业服务被部分或全部终止总督日记无莫里森秘密任五部长的记录政府正计划发展澳大利亚的电动汽车市场 它会采取哪些举措？分享Latest podcast episodes【心理热线】父母感情破裂 如何最大限度地减少对孩子的影响？【移民澳洲】政府公布新财年临时州担配额 较上财年增加近两倍SBS早新闻（2022年8月20日）SBS晚新闻（2022年8月19日）