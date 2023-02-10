“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事

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Credit: Mindy Meng Wang

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故乡和母亲，这两个词，对您意味着什么？ 对于澳洲华裔音乐家王萌来说，在漫长的旅居岁月里，这两者的含义逐渐融合、重叠，变成一个有声音、有形象、有味道的独特存在。 在悉尼，王萌和另外四位女性音乐家一起，用音乐诠释着这个概念。 她们背景各不相同，但她们都是移民、是女儿。（点击上方收听音频）

王萌（Mindy Meng Wang）是旅居澳大利亚的华人古筝演奏艺术家，在农历新年伊始，她将参加一次特殊的演出。

五位来自不同文化背景的移民女性音乐家聚集在一起，同吃同住，用一周的时间，集中创作了一出别开生面的音乐表演。

“MotherTongue, MotherLand”聚集了五个不同国家的女性音乐家一起创作。我们来自不同的背景——我是中国、主创Sunny Kim是韩国，还有伊朗，以及荷兰和丹麦的二代移民。”王萌说。

她告诉SBS中文普通话，这是一次对音乐边界的探索，也是一场对母性的诗意回应。

“大家用音乐，去讨论和纪录——作为一个女性、一个移民，着两种身份回让大家都一种共通的感觉，比如对故乡的思念，对母亲的依恋。”

“我觉得，因为在外久了，故乡和母亲好像慢慢融为一体。当我们思念故乡的时候，其实就是思念家人，牵挂我们的母亲。”

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Credit: Gu Studio

在创作过程中，五位音乐家对自己的母亲做了一次特殊的采访。

王萌是一代移民，她与妈妈的对话，集中在东亚文化常见的互相依恋、却疏于表达的母女关系。

作为华人，我们其实在家庭中是很害羞的，很少主动表露自己的情感。和妈妈之间，似乎什么都了解，但其实很多事情从来不会说。

王萌在十六七岁时去英国攻读音乐，在当地工作一段时间后定居澳大利亚。

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Credit: Gu Studio

她坦言，她一直知道，这种“始料未及”的长期别离，是母亲心底一根柔软的刺。

“她一直以为我很快就会回去……但我出国后，再也没有回国生活，一直离她很远。她一直很孤单，但从没有说出口。”

用她最熟悉的古筝，王萌把这种复杂的情绪编成了乐曲。

“我们大家一起创作了一个宏观的段落，然后会进入到个体的故事。第一个进入的就是我的故事。”她说，“故事中有妈妈和我的声音，讲述在她生命中最困难的一段时间，怎么带我长大。”

“无形的脐带永远不会断”

王萌认为，作为女儿，成长、独立，是一个必然的发展过程。但是，与母亲之间的“无形的脐带”，永远不会断，连接着母女之间的“牵绊和复杂的爱”。

项目主创、韩裔音乐家Sunny Kim同样来自于东亚文化背景，在她的故事中，母亲的形象是坚韧、好强的。

“她的妈妈是很传统的韩国女性，十七八岁从乡村搬到首尔。在那里她们第一次看到汽车……她们寄人篱下很长时间，慢慢靠自己的努力，一步步稳定工作，在首尔扎根。母亲很支持她的音乐事业，并送她去美国学习。”

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Credit: mindy meng wang

而伊朗裔乐手、歌唱家Gelareh Pour故事的关键词是“战争”。

她在真实的战争中长大。从少时起，无数次警报响起时，她和家人去防空洞和地下室避难。

当枪声和轰炸声响起时，妈妈会把她的头揽在怀中。

“所以对她来说，战争让她记住的就是妈妈身上那种温暖。”

王萌说，几位女性音乐家亲密无间的共同创作，即让她体会到音乐艺术的独特女性视角，也让她开始重新反思母女之间的应然关系。

“我是女儿也是母亲……在演出时，我女儿刚好一岁。那段时间让我考虑了很多——我想做什么样的母亲？我决定，我不会把爱都放在心理，我会表达出来，让她能更直观地感受到。”

请听采访：
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“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事

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10/02/202310:06

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