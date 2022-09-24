Move Together：免费向长者提供为期9周的锻炼课程

Move Together是一个为期9周的免费课程。课程以普通话授课，为参与者提供体育锻炼和健康生活方式的指导。课程由有资格的运动专业人士授课，并将根据个人具体需求定制个性化锻炼。





课程内容包括：



初始评估

定制锻炼计划

9次集体锻炼课（每周1次）

知识理论课

追踪进展

最后咨询

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课程参与者：年满65岁的普通话使用者





Hurstville课程





课程开始日期：Thursday 6 October 2022, 1:00-2:00pm





课程时长：每节课一小时，每周一节课，共九周





地点：Fort Healthcare Hurstville, 10 Park Rd, Hurstville





费用：免费





Chatswood课程





课程开始日期：Saturday 8 October 2022，1:30-2:30pm





课程时长：每节课一小时，每周一节课，共九周





地点：Fort Healthcare Shop 8, 409 Victoria Ave, Chatswood





费用：免费





本锻炼课程适用于任何年满65岁的普通话使用者。参加这个锻炼课程无需被确诊患有糖尿病。





所有参与者都将获得免费的弹力带和体育锻炼资源。





感兴趣的朋友可以访问 diabetesnsw.com.au/events或致电1300 342 238进行登记。





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