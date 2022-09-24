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Move Together：免费向长者提供为期9周的锻炼课程

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Credit: Diabetes NSW & ACT

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Published 25 September 2022 at 9:39am
By Mo Lin
Source: SBS

新州和首都领地糖尿病协会将于10月分别在悉尼的Chatswood和Hurstville举行为期9周的针对65岁以上长者的免费锻炼课程。

Published 25 September 2022 at 9:39am
By Mo Lin
Source: SBS
Move Together是一个为期9周的免费课程。课程以普通话授课，为参与者提供体育锻炼和健康生活方式的指导。课程由有资格的运动专业人士授课，并将根据个人具体需求定制个性化锻炼。

课程内容包括：
  • 初始评估
  • 定制锻炼计划
  • 9次集体锻炼课（每周1次）
  • 知识理论课
  • 追踪进展
  • 最后咨询
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课程参与者：年满65岁的普通话使用者

Hurstville课程

课程开始日期：Thursday 6 October 2022, 1:00-2:00pm

课程时长：每节课一小时，每周一节课，共九周

地点：Fort Healthcare Hurstville, 10 Park Rd, Hurstville

费用：免费

Chatswood课程

课程开始日期：Saturday 8 October 2022，1:30-2:30pm

课程时长：每节课一小时，每周一节课，共九周

地点：Fort Healthcare Shop 8, 409 Victoria Ave, Chatswood

费用：免费

本锻炼课程适用于任何年满65岁的普通话使用者。参加这个锻炼课程无需被确诊患有糖尿病。

所有参与者都将获得免费的弹力带和体育锻炼资源。

感兴趣的朋友可以访问 diabetesnsw.com.au/events或致电1300 342 238进行登记。

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