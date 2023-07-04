在去年11月于议会获得通过并立法后，国家反腐败委员会从今年7月1日起已正式开始运作。





国家反腐败委员会简称NACC，是一个独立机构，将调查政治人士、公务员和公共承包商的不当行为。





前澳大利亚国防军助理监察长保罗·布雷顿（Paul Brereton）法官担任专员，任期五年。





他希望这个联邦反腐败监督机构能有一个良好的声誉，并阐述了国家反腐败委员会将用来决定调查内容的标准。





他说：“在决定是否以及如何处理一个问题时。我们将考虑行为的严重性和规模。是否有资助腐败行为的现实前景，以及是否已经对其进行了其他调查，或者是否最好由其他机构进行调查。最重要的是，我们将关注委员会的腐败调查是否以及在多大程度上有可能增加公共利益的价值。”





国家反腐败委员会有权启动自己的非刑事调查，但这并不妨碍人们自己进行提交。





委员会在运作的头两天收到了44个在线提交和5个回访请求。





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LISTEN TO 国家反腐败委员会正式运行头两天内收到44个调查请求 SBS Chinese 04/07/2023 05:20 Play

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