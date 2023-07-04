RBA宣布暂停加息 利率是否已达顶峰？之后还会加息吗？

要点： 澳大利亚储备银行决定将利率维持在4.10%；

对于借款人可以从本次决策中期待些什么，专家们意见不一；

自2022年5月以来，利率已上调4个百分点。

澳大利亚储备银行（RBA）在7月会议后决定维持利率不变，抵押贷款持有人可以松一口气了。





在收紧周期中进行了12次利率上调后，RBA选择了观望，将官方现金利率保持在4.1%。





这是14次会议中的第二次暂停加息。此前，RBA在4月也决定保持利率不变。



为什么RBA决定在7月保持利率不变？

在此次决策公布前，对于借款人可以有何预期，彭博社对27位经济学家的观点进行了调查，结果存在分歧。





RBA行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）表示，更高的利率有助于在经济中创造更加“可持续的供需平衡，并将继续如此”。





他在月度声明中说：“鉴于此以及经济前景的不确定性，董事会决定本月将利率保持稳定。这将提供一些时间来评估迄今为止利率上涨的影响以及经济前景。”



储备银行在6月份将基准利率上调至4.1%，并在7月份维持利率不变。 Source: SBS 5月份，月度消费者价格指数的从6.8%下降到5.6%，但基本数据却不那么令人鼓舞。





储备银行的通胀目标区间在2%至3%之间。



本次暂停加息之后，RBA是否会再次加息？

四大银行中的三家（西太平洋银行、国民银行和澳新银行）预测利率将在8月达到4.60%的峰值。





西太平洋银行预测，到2025年底利率将降至“





3%以下”。澳新银行预计利率将下降到3.10%，国民银行则预计明年下半年的利率为4.10%。





澳大利亚联邦银行预测，利率将在8月达到4.35%的峰值，并在2024年11月降至3.35%。





洛伊在周二表示，虽然通胀率已经过了峰值，但仍然偏高，并将在“相当长一段时间内”保持高位，指出了再次上调利率的风险。





他说：“为了确保通胀在合理时间内回归目标水平，可能需要进一步收紧货币政策，但这将取决于经济和通胀的发展情况。本月保持利率稳定的决定为董事会提供了更多时间来评估经济状况和经济前景以及相关风险。”



Governor of the Reserve Bank of Australia (RBA) Phillip Lowe speaks to the media during a press conference in Sydney, Tuesday, April 21, 2020. Source: AAP 金融比较网站Canstar的金融专家史蒂夫·米肯贝克（Steve Mickenbecker）说，保持利率不变的决定“让每一个经济学家都感到困惑”。





他说：“目前，我们必须预计今年还将至少上调两次现金利率，而且在2025年之前不能指望现金利率下降。”





根据Canstar的数据，一名贷款金额为50万澳元的借款人每月已需要多支付1217澳元的还款金额，达到3320澳元每月。





相较于去年4月，借款人每年需要多支付14604澳元，增长了58%。





金融比较网站RateCity的研究主管莎莉·廷德尔（Sally Tindall）表示，本次暂停加息对借款人来说是值得欢迎的喘息机会，但至少还有一次利率上调的风险。





她说：“他们不应该假设这是加息的结束。澳大利亚储备银行给家庭提供了一个迫切需要的喘息时间，来应对董事会已经进行的12次利率上调——如果你有房贷，请明智地利用这段时间。”





她还建议房贷持有者为未来可能的再度加息做好准备。





她补充说：“事实上，绝大多数浮动利率借款人仅刚刚开始支付第十次加息的利息。即使现金利率保持不变，他们的月供也可能还会再上涨两次，而这（利率不变）本身是不太可能的情况。”





- With AAP.





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