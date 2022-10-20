比尔·肖顿：NDIS计划需提早审查以重回正轨

工党于今年四月，在联邦大选之前推出了国家残障保险计划（NDIS）政策。





比尔·肖顿（Bill Shorten）宣布了工党的政策。





“工党希望把残疾人政策重新置于控制之下，我们希望有一个更广泛的国家残疾战略和国家自闭症战略，这样，这个国家的残疾人至少能有一个公平的开始。”





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现在，作为国家残障保险计划部长，比尔·肖顿很想表明他的工作态度。





NDIS计划本该在明年进行审查，但肖顿宣布将其提前到今年。





部分原因似乎是将该计划恢复到部长所说的最初的形式和目的。





“NDIS计划可以说是21世纪澳大利亚社会保障框架的最好补充。然而，九年来，联盟党的忽视使该计划没有处于我认为的澳大利亚人希望看到的状态。”





与此同时，政府表示，它在预算准备中发现了一些资金问题。





“我们将看到，甚至在今年三月和国库部长查默斯下周将带来的预算之间，与联盟党在三月提供给国民预算的数字相比，NDIS未来四年的成本将增加88亿澳元。”





肖顿说，他不希望人们认为审查是关于削减成本的。、





他说，这是对残疾支持的不同思考方式。





“澳大利亚纳税人是慷慨的，他们确实支持为残疾人提供一个体面的计划。残疾人有权利过上普通人的生活。但是，在过去的九年中，在关于NDIS未来的辩论中，一方面，前政府及其对该计划的管理可能存在浪费和低效；但另一方面，他们不理解为该计划、为纳税人、为残疾人获得价值的最佳方式是关注结果和利益，将该计划理解为一项投资，而不仅仅是一个特定的成本项目。”





这一宣布已经受到了残疾团体和代表残疾员工工会的热烈欢迎。





澳大利亚服务业工会（Australian Services Union）新州秘书安格斯·麦克法兰（Angus McFarland）希望残疾支持工作者的薪酬和工作条件得到彻底审查。





他说，现在是一片混乱。





“三分之一的工作是临时性的，但同时，在长期工作之中，80%的工作时间是短时永久性合同。因此，这实际上意味着，大多数人需要做很多份工作，或者在这里做临时工、兼职工，或进入零工经济，并使用应用程序寻找NDIS相关工作。”





麦克法兰说，存在一个悖论，即，对支持的需求每年正在创造成千上万的新工作，但糟糕的薪酬和职业前景使得劳动力流失。





“这是因为没有任何你在其他行业所期望的薪酬，没有对培训和发展的支持——这显然对NDIS参与者能够得到持续的照顾和支持产生了影响。”





该审查已经引发了对未来资格要求的质疑。





比尔·肖顿说，现在进入NDIS计划的人，很多并没有复杂需求。





他说，该计划可能成为残疾人士在海洋中唯一的救生艇。





“我们需要的是在计划之外为残疾人提供更多支持。我们需要确保我们的学校系统为有学习需求的孩子提供更多反应。我们需要确保我们的社区心理健康项目能为那些计划之外且存在需求的人提供支持。”





还有人对未在该计划中注册的企业前景提出疑问。





代理NDIS质量和保障专员特蕾西·麦基（Tracy Mackey）估计，约有4000个供应商没有注册，但仍然在提供服务。





此前，比尔·肖顿对这些经营者中部分人的责任心提出关切。





尽管他在今年早些时候告诉ABC Insiders节目，这确实取决于他们的工作内容。





“如果你为别人修剪草坪，你不需要经过与提供护理服务相同的检查。但毫无疑问，在我看来，如果我们要有一个能进行个体控制的支付方式，纳税人要确保他们的监督权，让承诺得到兑现。但当然，我必须同时取消一些繁文缛节，以便让参与者能够有所控制。”





布鲁斯·邦尼哈迪（Bruce Bonyhady）教授和丽莎·保罗（Lisa Paul）是审查的共同主席。





邦尼哈迪教授说，委员会希望NDIS可以让参与者有稳定、可预测的感觉，这是他们现在没有的。





“我们要考虑参与者的经验、参与者及其家庭所的经历，以便这个计划能与他们并肩而行，并建立一种关系，而不是一系列交易。”





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