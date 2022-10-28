SBS 普通话电台

SBS早新闻（10月29日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 29 October 2022 at 9:56am
Source: SBS

维州水灾居民可电话投票参与州大选；菲律宾洪水造成至少42人死亡；英国新首相不参加COP27受批评；朝鲜再次发射短程弹道导弹。

Published 29 October 2022 at 9:56am
Source: SBS
SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

首次置业者、投资者及已入市者：房价暴跌对谁最有益？

【联邦预算2022】政府将再拨出26亿澳元应对新冠疫情

分享

Latest podcast episodes

builders getty

【建房装修】想自建房屋节省成本？如何成为Owner Builder？

为.jpg

【我们的故事】墨尔本时装周上唯一的华裔设计师Viceta Wang

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年10月28日）

A homeless person asleep on a bench

澳大利亚有能力消除流离失所问题吗？