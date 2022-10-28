SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月29日）Play13:58SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.78MB)Published 29 October 2022 at 9:56amSource: SBS 维州水灾居民可电话投票参与州大选；菲律宾洪水造成至少42人死亡；英国新首相不参加COP27受批评；朝鲜再次发射短程弹道导弹。Published 29 October 2022 at 9:56amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE首次置业者、投资者及已入市者：房价暴跌对谁最有益？【联邦预算2022】政府将再拨出26亿澳元应对新冠疫情分享Latest podcast episodes【建房装修】想自建房屋节省成本？如何成为Owner Builder？【我们的故事】墨尔本时装周上唯一的华裔设计师Viceta WangSBS晚新闻（2022年10月28日）澳大利亚有能力消除流离失所问题吗？