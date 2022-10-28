【联邦预算2022】政府将再拨出26亿澳元应对新冠疫情

要点 政府在联邦预算中承诺再投入26亿澳元用于抗击大流行；

上海成为全球首个使用吸入式新冠疫苗的城市；

世卫组织报告全球新冠病例数下降15%。

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）表示，辉瑞的儿童疫苗可以作为加强针用于5至11岁的脆弱易感儿童，但只有严重免疫力低下、有残疾或复杂的多种健康问题的儿童才允许接种加强针。





澳大利亚免疫技术咨询小组建议，加强针的接种应与最近一次感染COVID-19或接种前一针新冠疫苗之间间隔至少三个月。





严重免疫功能低下的儿童有资格接种第三针。





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莫德纳的Spikevax二价疫苗目前不允许在这一年龄群使用。



政府已在联邦预算中承诺提供26亿澳元用于应对新冠疫情，这笔资金主要用于疫苗和个人防护设备。





然而，工党政府面临的批评是，它没有像美国和英国那样，为长期新冠症状分配具体的资金。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）在回应这一批评时说，他的政府一直在资助针对长期新冠症状的研究。





他说，政府正在等待一个议会委员会关于长期新冠症状的报告。



工党政府决定在12月结束与各州或领地对半分摊新冠疫情相关开支的安排，这引起了澳大利亚医学协会（AMA）的批评。





澳大利亚医学协会说，这将对医院系统产生“毁灭性的影响”。





巴特勒说，尽管强制自我隔离的规定于10月14日结束，但COVID-19病例有所下降。





这位卫生部长说，他已经收到了一些州的首席卫生官员关于夏季新一波疫情的建议。





巴特勒说：“尽管一些模型预计夏季可能会出现另一波疫情，但他们中的一些人现在预计这波疫情会较几个月前的情况更弱、更短。”



美国总统乔·拜登（Joe Biden）本周又接种了一剂加强针，这是他接种的第五剂新冠疫苗。





上海成为全球首个使用吸入式新冠疫苗的城市。





这种疫苗由中国公司康希诺生物股份（CanSino Biologics Incorporated）研发，于9月获得批准。





世界卫生组织在其最新报告中指出，在截至10月23日的一周里，全球COVID-19新增病例下降了15%，死亡人数下降了13%。





从全球范围来看，德国、法国、中国、美国和意大利报告了最高的COVID-19新增病例数。





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