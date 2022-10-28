与IS成员有关的澳洲妇女和儿童从叙利亚启程前往悉尼

在自称为伊斯兰国的极端组织IS垮台后，被关押在叙利亚的澳大利亚妇女和儿童开始了他们回家的旅程。





据澳联社（AAP）的报道，自2019年以来一直被拘留的四名妇女和13名儿童于周四（10月27日）下午从al-Roj营地被带到了伊拉克的埃尔比勒，开始了他们返回悉尼的旅程。





本月早些时候，阿尔巴尼亚政府确认了一项救援计划，将16名妇女和42名儿童带回家，他们是IS成员的家属。





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第一批被带走的人被评估为被关押者中情况最糟的一些人。





人权观察的副主任和反恐负责人莱塔·泰勒（Letta Taylor）告诉SBS新闻，如果得到证实，澳大利亚政府的所作所为应该受到赞扬。





她说：“如果得到证实，我们要向澳大利亚新政府致敬，因为他们采取了前政府不愿采取的这一早该采取的措施。”





“被迫生活在ISIS手下，然后在叙利亚东北部肮脏的封闭营地中生活的澳大利亚儿童经受了难以想象的恐怖经历。”





她说，政府必须在这些公民返回澳大利亚后照顾他们。





“作为下一步，当局应该为所有返回者提供康复服务，”她说。





“他们可以根据需要监督和起诉成年人。而且政府也应该让其他澳大利亚人回家。”





“澳大利亚可以通过像这样有秩序地遣返其国民在反恐方面发挥领导作用，多年来，这些在叙利亚东北部的澳大利亚人一直未经指控或审判而被关押。”



本月早些时候，阿尔巴尼亚政府确认了一项救援计划，将16名妇女和42名儿童带回家，他们是IS成员的家属。 Source: Getty, AFP / Delil Souleiman 报道称，联邦政府与库尔德当局合作进行了提取工作，包括对这些人进行DNA测试以证明他们是澳大利亚公民。





据了解，这些孩子大多数都出生在叙利亚，这意味着他们将是第一次前往澳大利亚。





德国、法国和丹麦也将他们在叙利亚的公民带回了祖国。





反对党内政事务发言人凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）说，政府必须向公众发布有关这项行动的信息。





安德鲁斯在一份声明中说：“需要谨慎对待危及澳大利亚人生命的敏感任务——包括那些在海外难民营中的任务——并考虑适当公开信息”。





“内政部长需要坦白，在一个或多个任务完成之前，这种级别的信息是如何进入公众视野的。”





“如果是泄密，总理需要展开一次调查。他们曾宣誓保护澳大利亚人的利益。”





内政部表示，鉴于所涉及事项的敏感性，他们不能对此事发表评论。





本月早些时候，悉尼男子Kamalle Dabboussy，即营地中一名澳大利亚妇女和三个孩子的父亲和祖父，表示希望被拘留者能够尽快安全返回澳大利亚。





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