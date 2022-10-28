挖鼻孔会导致脑退化？澳科研人员正在对此进行研究

挖鼻孔或拔鼻毛与脑退化症（Dementia，又称为失智症、痴呆症）之间的潜在联系将成为一项新科学研究的一部分。





科学家们正试图找出一种与脑退化有关的细菌是否会像在小鼠身上那样通过鼻子进入人类大脑。





格里菲斯大学的研究人员已经证明，与晚期脑退化有关的肺炎衣原体细菌可以通过小鼠鼻子的嗅觉神经进入小鼠的中枢神经系统。





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詹姆斯·圣约翰（James St John）教授说，小鼠脑细胞通过沉积β-淀粉样蛋白对细菌作出反应，而β-淀粉样蛋白凝结成斑块会破坏神经元和细胞，发生在人类身上则会导致阿尔茨海默症（最常见的脑退化病因）。





圣约翰教授在周五的一份声明中说：“我们首次证明，肺炎衣原体可以直接从鼻腔进入大脑，并随后引发看起来像阿尔茨海默症的病变。”





“我们在小鼠模型中看到了这种情况的发生，而这些证据对人类来说也可能是可怕的。”





发表在《科学报告（Scientific Reports）》杂志上的这项研究表明，病毒和细菌可以绕过血液屏障，通过嗅觉神经直接进入大脑。



圣约翰教授说，该团队正计划进行另一项研究，以证明人体也存在同样的鼻腔途径，导致人类大脑中出现肺炎衣原体细菌。





“我们所知道的是，这些相同的细菌也存在于人体中，但我们还没有弄清楚它们是如何到达那里的，”他说。





他说，嗅觉丧失是阿尔茨海默症的一个早期指标，因此嗅觉测试可能有助于提供早期诊断。





圣约翰教授还警告说，挖鼻孔或拔鼻毛有潜在的风险，可能会增加罹患脑退化症的几率。





“我们不希望破坏我们的鼻子内部，而挖鼻孔和拔鼻毛会造成这种情况。如果你损坏了鼻腔内壁，进入大脑的细菌数量也会增多。”





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