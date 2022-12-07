SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月7日）Play04:47SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.58MB)Published 7 December 2022 at 8:30pm, updated 7 December 2022 at 8:46pmSource: SBS 国库部长承认澳大利亚人处境艰难；希金斯性侵案莱尔曼准备启动诽谤诉讼；住房专家担心新公房跟不上租金价格的上涨。（请点击播放键收听详细内容）Published 7 December 2022 at 8:30pm, updated 7 December 2022 at 8:46pmSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MOREUber因在车费方面误导欺骗乘客被判处2100万罚款女性常被告知她们的生育能力在35岁时会“跌落悬崖” ，是真的？分享Latest podcast episodes联合国对俄乌战争损失进行评估 1.7万名平民丧生【正在行动】“官员把疫情封控作为执政能力遮羞布” 中国的“动态清零”政策是否影响到了您？SBS早新闻（12月7日）《SBS学英语》发音练习迷你播客：T 和 D