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SBS晚新闻（2022年12月7日）

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Published 7 December 2022 at 8:30pm, updated 7 December 2022 at 8:46pm
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国库部长承认澳大利亚人处境艰难；希金斯性侵案莱尔曼准备启动诽谤诉讼；住房专家担心新公房跟不上租金价格的上涨。（请点击播放键收听详细内容）

Published 7 December 2022 at 8:30pm, updated 7 December 2022 at 8:46pm
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