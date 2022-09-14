如何评价新州最新州担政策？分析：对申请人不友好

日前，新州公布了其最新的州担保签证政策及职业清单。如何理解这份清单？申请人又需要做何种准备？



新州最新州担政策为何？

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2022至23财年公布的最新新州州担保职业清单显示，除了需要有职业评估、年龄不超过45岁以上、语言测试成绩、居住要求等普遍要求之外，对于大部分职业，新州均提出了“高移民分数”加“工作年限”的双重要求。





“以会计（Accountants）为例，虽然现实中移民已经相对困难，但这是一个很多人读且大家都在观望的职业，”他说，“新州190要求的最低分数是110分，并有三年的工作经验。”





110分的概念，基本上就是拿满——你不能错过任何一项加分项，否则就基本上无缘了。





另外，Lucas告诉SBS中文普通话节目，土木工程（Civil Engineering）行业是另外一个例子。





根据最新的政策，该行业的申请人需要100分的移民分数，且需要最少一年的工作经验。



Source: SBS 他认为，这基本上堵死了毕业生的移民可能，且与建筑业缺人的情况相违背。





“这个分数要求会卡死太多人，因为其他州不需要这么高的分数，大家自然就会去其他的州。”





此外，Lucas还补充，像护理这样的行业，新州的要求业相对更高。





“护理（Registered Nurses）的要求是85分，还要求有一年的工作经验——这在其他州是基本没有的。”



对申请人并不友好

Lucas认为，州担保政策作为独立技术移民的备选项，能十分明确地体现一个地区的移民政策倾向。





“州担保可能是大家在做不了独立技术移民之后的备选。可是新州的州担保分数与独立技术移民的要求一样多，那就不会有人愿意选择州担保了。”





随着各州开始发放邀请，新州政策的紧缩性被更显著地凸显出来。





比如律师（Solicitors），新州的要求是最低95分，且有至少两年工作经验。但维州前两天的第二轮邀请，有人85分即获邀了。





“在移民时，95分和85分不是一个概念。而且维州没有工作经验的要求。”他补充。





除此之外，Lucas分析称，厨师或主厨的要求也明显不尽合理。





根据最新政策，主厨（Chefs）需要90分且最少三年工作经验；厨师（Cooks）则需要85分及三年以上工作经验。





“在实践中基本很少见到这么高分的（案例），先不论语言要求，90分或85分的语言要求就很难满足了。”







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采访代表嘉宾观点，不代表本台立场。



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