SBS 普通话电台

如何评价新州最新州担政策？分析：对申请人不友好

SBS 普通话电台

human protection

Credit: Department of Border and Immigration

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 14 September 2022 at 11:31am
By Olivia Yuan
Source: SBS

上周，新州公布了新财年州担保提名政策。分析人士表示，这一政策与澳大利亚劳动力短缺的现状不符，对签证申请人并不友好。（点击上方音频收听采访）

Published 14 September 2022 at 11:31am
By Olivia Yuan
Source: SBS
日前，新州公布了其最新的州担保签证政策及职业清单。如何理解这份清单？申请人又需要做何种准备？

新州最新州担政策为何？

来自锐优教育的注册移民代理Lucas表示，
新州最新发布的职业清单
显示，在劳动力短缺、联邦放宽移民门槛的情况下，并没有迹象显示新州将跟进这一趋势。

Advertisement
2022至23财年公布的最新新州州担保职业清单显示，除了需要有职业评估、年龄不超过45岁以上、语言测试成绩、居住要求等普遍要求之外，对于大部分职业，新州均提出了“高移民分数”加“工作年限”的双重要求。

“以会计（Accountants）为例，虽然现实中移民已经相对困难，但这是一个很多人读且大家都在观望的职业，”他说，“新州190要求的最低分数是110分，并有三年的工作经验。”

110分的概念，基本上就是拿满——你不能错过任何一项加分项，否则就基本上无缘了。

另外，Lucas告诉SBS中文普通话节目，土木工程（Civil Engineering）行业是另外一个例子。

根据最新的政策，该行业的申请人需要100分的移民分数，且需要最少一年的工作经验。
Department of Immigration and Border Protection
Source: SBS
他认为，这基本上堵死了毕业生的移民可能，且与建筑业缺人的情况相违背。

“这个分数要求会卡死太多人，因为其他州不需要这么高的分数，大家自然就会去其他的州。”

此外，Lucas还补充，像护理这样的行业，新州的要求业相对更高。

“护理（Registered Nurses）的要求是85分，还要求有一年的工作经验——这在其他州是基本没有的。”

对申请人并不友好

Lucas认为，州担保政策作为独立技术移民的备选项，能十分明确地体现一个地区的移民政策倾向。

“州担保可能是大家在做不了独立技术移民之后的备选。可是新州的州担保分数与独立技术移民的要求一样多，那就不会有人愿意选择州担保了。”

随着各州开始发放邀请，新州政策的紧缩性被更显著地凸显出来。

比如律师（Solicitors），新州的要求是最低95分，且有至少两年工作经验。但维州前两天的第二轮邀请，有人85分即获邀了。

“在移民时，95分和85分不是一个概念。而且维州没有工作经验的要求。”他补充。

除此之外，Lucas分析称，厨师或主厨的要求也明显不尽合理。

根据最新政策，主厨（Chefs）需要90分且最少三年工作经验；厨师（Cooks）则需要85分及三年以上工作经验。

“在实践中基本很少见到这么高分的（案例），先不论语言要求，90分或85分的语言要求就很难满足了。”


（点击封面音频，收听完整采访


采访代表嘉宾观点，不代表本台立场。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

“润”来澳洲的中国移民：动态清零、内卷、环境紧缩下的人口流动新趋势

澳大利亚园艺业短缺2万名工人

澳洲“大赦”州担签证 是真的吗？符合一直以来的规律吗？

分享

Latest podcast episodes

Coins in production at the Royal Mint (SBS).jpg

澳元硬币上将会出现新面孔

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（9月14日）

Russia Ukraine War

乌克兰称已收复6000平方公里失地 俄回应：撤退并重新集结

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】莫德纳二价加强针正式获批用于18岁及以上人群