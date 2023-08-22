【我们的故事】她在澳洲多条跑道上奋力奔跑

“我想要尝试一下转换跑道”。这是本期《我们的故事》的女主角是Sabrina王前来澳大利亚的初衷。





16年前，Sabrina辞去在中国一家大企业的的销售主管职务，来到澳大利亚新南威尔士州的拜伦湾，体验那里的小资生活。





在拜伦湾，Sabrina练起了瑜伽，并成为当地一个瑜伽馆的瑜伽教练。后来，她又来悉尼读下了营养学硕士学位，开了一个普拉提馆，而她现在从事的是房地产行业。





Sabrina刚到悉尼时，为了方便自己居住，选择了买房并分租一个房间以减少自己的开支，积累了一些房产投资的经验。





但是，真正进入房地产行业还是在她关掉了普拉提馆的生意之后。疫情来袭之前，Sabrina做出了这个明智的决定。





现在，Sabrina在房地产公司中起到的其中一个重要角色是处理客户投诉，培训员工遵守市场法规。





在采访中，豪爽、心直口快的职业女性Sabrina还跟我们分享了她在工作中发现的海外买房者容易在澳洲碰到的问题。





王女士说，很多海外买家由于受到中介有意无意的误导，容易因为一些隐藏的成本而造成一些损失。





在忙于工作的同时，Sabrina还见缝插针地为自己参加铁三比赛而加紧训练。她也常常参加一些公益运动比赛，为不同的公益事业筹款。



多年前来到澳洲的Sabrina，只是为了调整一下自己，并没有打算移民澳洲。





现在已经在澳大利亚安居乐业的Sabrina一路走来，有什么经历和感悟呢？





点击音频收听详细内容





欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

