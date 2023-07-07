【SBS新闻快报】外长黄英贤确认20名澳人逃离加沙抵达埃及

外长确认20名澳大利亚人逃离加沙

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，她为二十名澳大利亚人通过拉法边境口岸，连夜成功逃离加沙冲突地区抵达埃及开罗而感到宽慰。





在一份由巴勒斯坦当局公布的获准通过边境的500名外国公民名单中，约有34名澳大利亚人，如今这500人中有320人于10月31日抵达埃及，共同抵达的还有数十名严重受伤的加沙居民。





目前，当局正为这批澳大利亚人安排返澳行程。





黄部长表示，她与澳大利亚驻埃及大使进行了交谈，大使确认这些澳大利亚人身体状况良好。





她说：“他们经历了七个小时的奔波，显然相当疲劳。我询问了所有澳大利亚人的健康状况，大使表示大家身体健康，这让我们感到宽慰，但我们也会确保任何需要医疗关注的人都能得到照顾。”





目前，仍有68名澳大利亚人暂时被困在加沙地区，拉法边境当局表示，将允许额外的596名外国籍和双重国籍人士于11月2日离开加沙。



澳大利亚启动国家级癌症防治计划

当局宣布启动一项新的国家级癌症防治计划，旨在改善癌症患者的医疗护理、治疗结果和相关支持，并解决治疗不平等问题。





这一计划由澳大利亚癌症防治协会发起，该机构将制定战略以加强癌症的预防和筛查，并为全国癌症患者提供治疗选择，重点是最大限度预防癌症、优化早期检测手段，确保患者获得最佳护理。





与此同时，该计划也致力于改善原住民和偏远地区澳大利亚人的癌症防治工作，并解决医疗系统中的关键差距。





有数据显示，与非原住民相比，澳大利亚原住民被诊断患癌的可能性高出14%，死于癌症的可能性高出45%。





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，国家癌症防治计划对于解决澳大利亚癌症发病率至关重要。如今癌症的负担正在增加，今年估计有超过16.4万澳人被确诊癌症。虽然在澳洲癌症的预后可能排在全球前列，但是对一些人来说，只是因为身份或居住地就无法享受这一好处，希望集中计划能够让患者无论在哪里确诊，都能更容易获得治疗。





他说：“这个计划的目标是确保在当前技术条件和治疗水平下，不仅患者的治疗结果和预后生存率尽可能好，而且驾驭复杂医疗体系的体验也尽可能地好。”



李克强遗体今日火化

中国前总理李克强的遗体将于今天在北京火化。





据美联社报道，有数百甚至逾千人聚集在八宝山革命公墓附近，送李克强最后一程。





八宝山革命公墓是中国许多最高领导人的长眠之地。





根据日前中国官媒新华社发布的消息，今天北京天安门、人民大会堂、外交部等地，中国各省、自治区、直辖市政府机构，各边境口岸和港口，以及中国驻外使领馆将下半旗致哀。





李克强于10月27日突发心脏病在上海去世，终年68岁。他的遗体当天从上海被护送至北京。





连日来，中国多地群众自发悼念李克强。





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