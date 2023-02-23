俄乌战争一周年之际的国际关系

俄罗斯和中国在莫斯科举行的一系列会议上承诺双边将深化关系。





中国共产党最高外交政策官员王毅在莫斯科会见了俄罗斯总统普京。





西方国家担心中国政府可能会为俄罗斯在乌克兰的军事行动提供更有力的支持。





俄罗斯与西方的关系处于冷战以来的最低点，中美关系也处于严重紧张状态。





俄罗斯本周暂停了与美国签署的最后一项核武器控制条约的参与。





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