SBS晚新闻（2023年3月7日）Play06:19SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.49MB) 澳洲储备银行连续第十次加息 现金利率创11年新高；新州热浪持续 数十处林火继续燃烧；维州首席卫生官敦促居民接种新冠加强针；澳新两国足协要求国际足联放弃沙特女足世界杯赞助。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳储行连续第十次上调利率 关于房贷还款有哪些信息值得关注？储备银行连续第十次加息 将利率提高至3.6％“压倒性共识”：澳新两国足协要求国际足联放弃沙特女足世界杯赞助澳大利亚电动汽车价格比其他国家高出40%分享Latest podcast episodes【现场说法】遭遇青少年犯罪怎么办？法律对青少年犯罪如何量刑？【澳洲经济观察】储备银行十度加息 最新GDP及CPI数据传递哪些经济信号？【安居澳洲】在哪里可以得到急救知识的培训？【安居澳洲】为何在澳大利亚，教会孩子游泳至关重要？