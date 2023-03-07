SBS晚新闻（2023年3月7日）

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澳洲储备银行连续第十次加息 现金利率创11年新高；新州热浪持续 数十处林火继续燃烧；维州首席卫生官敦促居民接种新冠加强针；澳新两国足协要求国际足联放弃沙特女足世界杯赞助。（请点击播放键收听详细内容）

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