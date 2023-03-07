“压倒性共识”：澳新两国足协要求国际足联放弃沙特女足世界杯赞助

要点： 澳大利亚足球协会（Football Australia）和新西兰足球协会（New Zealand Football）表示，沙特阿拉伯旅游局 (Visit Saudi) 的赞助协议并无咨询过他们的意见；

澳大利亚足协首席执行官詹姆斯·约翰逊（James Johnson）指，这次合作不符合本届赛事的愿景；

前球员和人权活动人士均对是次合作作出批评。

国际足联 （FIFA） 面临越来越大的压力，被要求放弃与沙特阿拉伯就澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯达成的赞助协议。





澳大利亚足球协会及其利益相关者已达成“压倒性共识”，指这次赞助协议不符合他们将在7 月举行的赛事的愿景。





本届赛事由澳大利亚和新西兰合办，有 32 支球队参加，将于 7 月揭幕。





澳大利亚足协和新西兰足协上月均表示，在有报道指沙特旅游局 （Visit Saudi）将加入阿迪达斯（Adidas）、可口可乐和 Visa 等国际品牌成为主要赞助商后，国际足联并无就此咨询他们的意见。



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“压倒性共识”

澳大利亚足协首席执行官约翰逊本周一表示，该协会已就此事与政府和商业伙伴进行磋商。





约翰逊在一份声明中说：“这是压倒性的共识，即这次合作不符合本届赛事的共同愿景，也没有符合我们的预期。”





“虽然国际足联尚未确认合作关系，但根据我们与社会、主要利益相关者的磋商，以及基于本身的立场，我们对这种合作关系并不认同。”





“我们正等待国际足联进一步澄清和提供有关合作的详情，我们将会继续代表澳大利亚足球协会、新西兰足球协会和我们的社区传达这一明确的信息。”





国际足联没有立即回应路透社的置评请求。



Football Australia Chief Executive Officer James Johnson said the Visit Saudi partnership for FIFA Women's World Cup 2023 does not align with the collective vision for the tournament. Source: AAP / Dean Lewins 有关赞助协议的报道一出，即遭受多方面人士，包括前球员和人权活动人士在内的猛烈抨击。





前澳大利亚国脚和媒体专家克雷格·福斯特（Craig Foster）指这项交易是“极度耻辱”，而曾赢得女足世界杯的美国队前锋亚历克斯·摩根 （Alex Morgan）则表示，这在“道德上”是不合理的。





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