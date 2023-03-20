SBS晚新闻（2023年3月20日）Play06:28SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.82MB) 澳洲循环经济潮兴起 回收旧鞋变废为宝；澳洲新研究发现脑退化症和高胆固醇相关；旅客携带巨额现金在墨尔本机场被查获；新州西部河流数百万条鱼死亡。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“人造肉”最早将于明年在澳大利亚上架 它是否可以安全食用？澳大利亚联邦警察局在墨尔本机场查获旅客的37万澳元现金新州西部Menindee出现大规模鱼类死亡事件多项Centrelink福利金今日增加分享Latest podcast episodes前美国海军部长吁澳与美站在一起父母12年后才能拿PR，黄花菜会不会凉了？【税务热线】居家办公固定费率税务抵免包含哪些支出？【澳洲经济观察】退休公积金税改影响几何？