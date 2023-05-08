SBS晚新闻（2023年5月8日）Play07:02SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.14MB) 联邦预算案将拨逾140亿澳元 缓解澳人生活成本压力；逾500万澳洲家庭或得数百澳元能源账单减免；从真菌到蟾蜍 澳大利亚研究人员披露网上黑市出售各种动植物；澳大利亚银行自动柜员机数量锐减 现金时代的结束还有多远？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE从真菌到蟾蜍：网上黑市出售各种动植物 交易的背后是什么？澳洲银行自动柜员机数量锐减 现金时代的结束还有多远？逾500万澳洲家庭或得最高500澳元能源账单减免预算案针对生活成本危机的支出将达140亿国库部长宣布石油资源租赁税改革 预计增24亿澳元税收分享Latest podcast episodes【消费热线】先签合同再交定金 住宅建筑保险主要提供哪些保障？你的期待会在2023年财案中得到体现吗？SBS早新闻（5月8日）改革后OC班更难考了，家长能做些什么？