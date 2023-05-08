SBS晚新闻（2023年5月8日）

SBS Mandarin evening news

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联邦预算案将拨逾140亿澳元 缓解澳人生活成本压力；逾500万澳洲家庭或得数百澳元能源账单减免；从真菌到蟾蜍 澳大利亚研究人员披露网上黑市出售各种动植物；澳大利亚银行自动柜员机数量锐减 现金时代的结束还有多远？（请点击播放键收听详细内容）

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从真菌到蟾蜍：网上黑市出售各种动植物 交易的背后是什么？

澳洲银行自动柜员机数量锐减 现金时代的结束还有多远？

逾500万澳洲家庭或得最高500澳元能源账单减免

预算案针对生活成本危机的支出将达140亿

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