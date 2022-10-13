SBS 普通话电台

SBS晚新闻(13/10/2022)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 13 October 2022 at 4:38pm
By SBS mandarin
Source: SBS

新研究披露长期新冠对澳人影响 澳大利亚道路上有更多的电动汽车或会带来风险 新州、维州和塔州将面临更多的大雨、洪水和极端天气 泰晤士世界大学排名公布

Published 13 October 2022 at 4:38pm
By SBS mandarin
Source: SBS

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

Advertisement
 


分享

Latest podcast episodes

pixabay ri_ya.jpg

【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？

Mr.Hanlin and his wife and baby

【健身课堂】：推着婴儿车去跑步

Royal Terns and Neotropical Cormorant, perched on log in river estuary (Sterna maxima) in Costa Rica

世界上八分之一的鸟类濒临灭绝

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（10月13日）