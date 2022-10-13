SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻(13/10/2022)Play04:59SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.56MB)Published 13 October 2022 at 4:38pmBy SBS mandarinSource: SBS 新研究披露长期新冠对澳人影响 澳大利亚道路上有更多的电动汽车或会带来风险 新州、维州和塔州将面临更多的大雨、洪水和极端天气 泰晤士世界大学排名公布Published 13 October 2022 at 4:38pmBy SBS mandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement 分享Latest podcast episodes【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？【健身课堂】：推着婴儿车去跑步世界上八分之一的鸟类濒临灭绝SBS早新闻（10月13日）