SBS普通话晚新闻（12/07/2023）Play04:11SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.83MB) 储备银行明年起降低利率调整频率 警告 一种胃肠道超级细菌感染病例上升 一中国籍男子在墨尔本赌场被捕 “美国最酷建筑”九月开业点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE储备银行明年起降低利率调整频率 行长洛伊任期将于九月结束走进澳洲“百岁以上老人俱乐部” 他们的长寿秘诀是什么？分享Latest podcast episodes澳洲103岁独居老人：在我心中我还年轻【SBS新闻快报】RBA行长任期即将结束 内阁将很快讨论继任人选【SBS新闻快报】神经外科医生张正贤被裁定专业行为不合格【SBS新闻快报】一中国籍男子在墨尔本赌场因洗钱案调查被捕