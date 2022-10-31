SBS早新闻（11月1日）

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Published 1 November 2022 at 9:20am, updated 27 minutes ago at 9:43am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 1 November 2022 at 9:20am, updated 27 minutes ago at 9:43am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
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澳美两国合作在北领地部署六架B-52轰炸机；
联邦政府调查签证和移民系统内滥用职权的指称；
首尔调查梨泰院万圣节庆祝活动踩踏事件；
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印度对吊桥倒塌事件展开刑事调查。

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