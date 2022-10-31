SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月1日）Play12:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.66MB)Published 1 November 2022 at 9:20am, updated 27 minutes ago at 9:43amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 1 November 2022 at 9:20am, updated 27 minutes ago at 9:43amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳美两国合作在北领地部署六架B-52轰炸机；联邦政府调查签证和移民系统内滥用职权的指称；首尔调查梨泰院万圣节庆祝活动踩踏事件；Advertisement印度对吊桥倒塌事件展开刑事调查。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE墨尔本杯游行回归市区 华人马主将携两马参赛印度一座百年吊桥倒塌 至少132人死亡【观点】澳洲机票价格疯涨的背后，旅游业何去何从？韩国首尔万圣节活动踩踏事件 百余人死伤分享Latest podcast episodes【健身课堂】什么是大笑瑜伽？墨尔本杯：“让举国停下来”的赛马活动 也有人反对该赛事美国正准备在澳大利亚北领地部署B-52 轰炸机为何澳洲9年级男生在阅读方面落后于女生？【NAPLAN结果分析】