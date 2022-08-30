SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月31日）Play14:10SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.97MB)Published 31 August 2022 at 9:58amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 31 August 2022 at 9:58amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦政府继续推进对高收入者减税；全国内阁将讨论缩短新冠隔离期；新州火车罢工继续，交通大规模延误；Advertisement所罗门群岛暂停外国军舰进入其水域。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE苏联末任领导人戈尔巴乔夫去世 终年91岁所罗门群岛政府暂停外国军舰进入其水域澳大利亚将向遭受毁灭性洪灾的巴基斯坦提供200万援助勒奈特四十年不知所踪 如今其丈夫被裁定犯有谋杀罪分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年8月30日）【疫苗快报】全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期国际检查小组能让扎波罗热核电站避免核灾难吗？【现场说法】建筑商倒闭 业主可申请房屋保修保险赔偿