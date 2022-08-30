SBS早新闻（8月31日）

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Published 31 August 2022 at 9:58am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 31 August 2022 at 9:58am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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联邦政府继续推进对高收入者减税；
全国内阁将讨论缩短新冠隔离期；
新州火车罢工继续，交通大规模延误；
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所罗门群岛暂停外国军舰进入其水域。

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