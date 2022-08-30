SBS早新闻（8月31日）

联邦政府继续推进对高收入者减税；



全国内阁将讨论缩短新冠隔离期；



新州火车罢工继续，交通大规模延误；



Advertisement

所罗门群岛暂停外国军舰进入其水域。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



