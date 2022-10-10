SBS早新闻（10月11日）

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Published 11 October 2022 at 9:27am
By Lucy Chen, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 11 October 2022 at 9:27am
By Lucy Chen, Jason Liu, Cindy Xie
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残障业皇家委员会昨日恢复公开听证会；
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日本首相岸田文雄将访问澳大利亚；
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