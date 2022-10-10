SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月11日）Play12:18SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.26MB)Published 11 October 2022 at 9:27amBy Lucy Chen, Jason Liu, Cindy XiePresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 11 October 2022 at 9:27amBy Lucy Chen, Jason Liu, Cindy XiePresented by Lucy ChenSource: SBS残障业皇家委员会昨日恢复公开听证会；通信部长欢迎旨在阻止身份盗窃的新法规；日本首相岸田文雄将访问澳大利亚；Advertisement日本今起恢复对数十个国家的免签证旅行。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE水下京剧《刀马旦》上海上演澳大利亚公务员最高年薪百万澳首次研究表明饮用含氟水对儿童安全无害Facebook已发现逾400个数据窃取程序 如何保护自身网络安全？分享Latest podcast episodes“我让孩子们一起决定要买多少套房子”：Cindy徐【现场说法】集体诉讼可获诉讼贷款公司资金支持 谁可提起集体诉讼？“我缺失的是生活和工作的平衡”：Christy 吴按下暂停键两年，中澳高校校友网球赛名额五小时抢光