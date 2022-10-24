SBS早新闻（10月25日）

联邦工党政府今晚公布其首个预算案；



联邦预算或将取消上届政府的偏远地区补助计划；



Lismore正应对今年的第三次洪灾；



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里希·苏纳克（Rishi Sunak）将出任下一任英国首相。





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