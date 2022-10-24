SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月25日）Play14:18SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.11MB)Published 25 October 2022 at 9:45amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 25 October 2022 at 9:45amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS联邦工党政府今晚公布其首个预算案；联邦预算或将取消上届政府的偏远地区补助计划；Lismore正应对今年的第三次洪灾；Advertisement里希·苏纳克（Rishi Sunak）将出任下一任英国首相。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE吴子嘉谈“芯片战”（一）:“芯片四方联盟”对低端芯片市场制裁会有灰色地带澳东海岸恶劣天气加剧 当局呼吁民众保持警惕组图：2022年搞笑野生动物摄影奖入围作品公布分享Latest podcast episodes【现场说法】洪涝灾害房屋保险理赔中的常见争议有哪些？【安居澳洲】网上购物需要规避哪些风险？【安居澳洲】父母如何开口和孩子谈论性话题吴子嘉谈“芯片战”（一）:“芯片四方联盟”对低端芯片市场制裁会有灰色地带