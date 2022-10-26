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SBS早新闻（10月27日）

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Published 27 October 2022 at 8:31am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 27 October 2022 at 8:31am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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澳通胀率飙升至7.3% 创30多年来最高纪录；
反对党领袖将就联邦预算作出回应；
澳国防军将在英国为乌克兰士兵提供训练；
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美国警告俄罗斯 不要在战争中使用核武器。

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