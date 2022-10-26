SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月27日）Play12:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.56MB)Published 27 October 2022 at 8:31amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 27 October 2022 at 8:31amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS澳通胀率飙升至7.3% 创30多年来最高纪录；反对党领袖将就联邦预算作出回应；澳国防军将在英国为乌克兰士兵提供训练；Advertisement美国警告俄罗斯 不要在战争中使用核武器。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE乌干达仍面临埃博拉病毒爆发【联邦预算2022】新预算能否解决签证处理延迟问题？华人投资移民叹前途“迷茫”Medibank称黑客入侵事件已影响到其所有客户分享Latest podcast episodesMedibank称黑客入侵事件已影响到其所有客户SBS晚新闻（2022年10月26日）【心理茶室】 教育是华人最大的心理压力来源？千万别轻视这些“学习压力”【联邦预算2022】预算案将支持所有澳大利亚人吗？