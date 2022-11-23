SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月24日）Play13:35SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.43MB)Published 24 November 2022 at 8:21amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 24 November 2022 at 8:21amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS澳中国防部长六个月内第二次会晤；新州河流达创纪录洪峰 中部小镇或被淹没；美国沃尔玛发生枪击事件 造成7人死亡；Advertisement中国郑州爆发抗议活动。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼活动人士Danny Lim在警方逮捕行动中受伤 网民为其筹款支援分享Latest podcast episodes扎波罗热核电站继续受到袭击SBS晚新闻（2022年11月23日）【正在行动】“真的很无奈” Medibank数据被盗事件是否会影响您对私人医保的选择？制止家庭暴力 银行能扮演什么样的角色？