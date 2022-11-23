SBS早新闻（11月24日）

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Published 24 November 2022 at 8:21am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 24 November 2022 at 8:21am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
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澳中国防部长六个月内第二次会晤；

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