SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月20日）Play13:39SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.5MB)Published 20 December 2022 at 8:56amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 20 December 2022 at 8:56amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳外长今天前往北京与中国外长举行第六次澳中对话澳机构呼吁在接下来的两周内更多人献血COP15峰会达成历史性环保协议新一波俄罗斯无人机袭击了乌克兰首都基辅请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。失去味觉嗅觉：长新冠症状11个月仍挥之不去分享Latest podcast episodes年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们南天寺迎来新年朝山大会