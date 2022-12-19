SBS早新闻（12月20日）

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Published 20 December 2022 at 8:56am
By Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Lucy Chen
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Published 20 December 2022 at 8:56am
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