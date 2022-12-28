SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月29日）Play13:21SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.22MB)Published 29 December 2022 at 8:37amBy Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 29 December 2022 at 8:37amBy Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯为议会原住民之声公投设定时间表；一名前澳大利亚士兵在乌克兰阵亡；中国放松旅行检疫措施 居民表示欢迎；网球选手德约科维奇重返澳大利亚。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳批准向美移交被控为中国提供军事训练的前美军飞行员【国际新闻】日本加强入境中国游客防疫管制【2022澳洲大事记】这一年，澳大利亚见证了哪些牵动人心的新闻？分享Latest podcast episodes南澳经济受到水灾重创【国际新闻】日本加强入境中国游客防疫管制SBS晚新闻（2022年12月28日）【国际新闻】罗兴亚难民海上逃离生死未卜