SBS早新闻（12月29日）

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Published 29 December 2022 at 8:37am
By Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 29 December 2022 at 8:37am
By Cindy Xie, Jason Liu
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阿尔巴尼斯为议会原住民之声公投设定时间表；

一名前澳大利亚士兵在乌克兰阵亡；

中国放松旅行检疫措施 居民表示欢迎；

网球选手德约科维奇重返澳大利亚。

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