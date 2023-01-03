SBS早新闻（1月4日）

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Published 4 January 2023 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 4 January 2023 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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