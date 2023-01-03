SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月4日）Play15:35SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.27MB)Published 4 January 2023 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 4 January 2023 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS国库部长为针对中国入境者的强制检测规定辩护；西澳遭遇创纪录洪水，当地社区交通切断；女子车祸死亡，引发印度抗议活动；德约科维奇单打获胜，向澳大利亚表示友好。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE报告揭示大量留学生回归推动来澳移民人数回升最新人口数据：澳未来十年人口增长比预期少100万黄金海岸直升机坠毁 “传奇”机师及三名乘客丧命分享Latest podcast episodes《SBS学英语》发音练习迷你播客：J 和 WSBS晚新闻（2023年1月3日）从岩钓、潜水到游泳：聚焦澳洲华人社区和中国留学生水上活动安全黄金海岸坠机事故调查 海洋世界首席飞行员确认死亡