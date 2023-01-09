SBS早新闻（1月10日）

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Published 10 January 2023 at 9:24am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 10 January 2023 at 9:24am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS
国库部长称，或将在预算中提供生活费用减免措施；
数据显示，澳洲今年将失去近7000个可负担性出租房产；
出于儿童福利考量，新州政府将审查判刑和保释准则；
巴西前总统博索纳罗的支持者冲击政府大楼。

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