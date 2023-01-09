SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月10日）Play13:36SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.46MB)Published 10 January 2023 at 9:24amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 10 January 2023 at 9:24amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS国库部长称，或将在预算中提供生活费用减免措施；数据显示，澳洲今年将失去近7000个可负担性出租房产；出于儿童福利考量，新州政府将审查判刑和保释准则；巴西前总统博索纳罗的支持者冲击政府大楼。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE留学生Ivy李近三年的回国探亲之旅：“完全是计划外的”澳大利亚医学协会前主席：医保系统已崩溃，招聘医生数低于15%中国边境三年来首次重开 民间喜忧参半名人学者密集离世，引发民众质疑分享Latest podcast episodes【观点】抢救时机很重要，拨打救护车热线求救别犹豫【观点】年底“狂发”的移民申请邀请函能解决澳洲的移民荒吗？留学生Ivy李近三年的回国探亲之旅：“完全是计划外的”【健身课堂】如何看懂帆船赛